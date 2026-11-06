دبليو آر سي

دبليو آر سي: سيباستيان أوجيه قد يشارك جزئيًا في موسم 2027

يبدو أن مستقبل بطل العالم للراليات تسع مرات في البطولة لم يُحسم بعد!

منشور: 06-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

سيباستيان أوجييه، تويوتا ريسينغ

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

لم يُحسم بعد برنامج مشاركة سيباستيان أوجيه في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لعام 2027، لكن تويوتا تتوقع ألا يخوض بطل العالم تسع مرات أكثر من ثلاثة راليات.

وغاب أوجيه عن حفل تويوتا للكشف عن تشكيلة سائقيها لموسم 2027 في فنلندا يوم الثلاثاء، والذي شهد الإعلان عن أن الفريق، حامل لقب بطولة العالم للصانعين في الراليات، سيشارك بتشكيلة موسعة تضم ست سيارات، موزعة على فريقين منفصلين وطرازين مختلفين من السيارات خلال العام المقبل.

وسيقود بطل العالم الحالي إلفين إيفانز وأوليفر سولبرغ وسامي باغاري سيارة جي آر سيليكا الجديدة تحت راية فريق تويوتا للسباقات، بينما سينضم بطلا العالم السابقان أوت تاناك وكالي روفانبيرا إلى تاكاموتو كاتسوتا لقيادة سيارة جي آر ياريس الجديدة لصالح فريق تويوتا غازو للسباقات.

وأكدت تويوتا أن روفانبيرا، بطل العالم مرتين، سيخوض برنامجًا جزئيًا فقط، ما سيفتح المجال فعليًا أمام إتاحة مقاعد للسائقين خلال الجولات الخمس عشرة للموسم.

وأشارت تويوتا في بيانها الصحفي الخاص بحفل الكشف عن التشكيلة إلى إمكانية شغل هذا المقعد من قبل مواهب شابة صاعدة، أو أوجيه صاحب الخبرة، في جولات مختارة.

سيباستيان أوجييه، تويوتا ريسينغ

الصورة من قبل: Toyota Racing

وخلال حديثه في الجولة الختامية للموسم في سردينيا الشهر الماضي، لم يتمكن أوجيه من تقديم توضيحات كثيرة بشأن مستقبله، لكنه أكد أنه سيغيب عن الجولة الافتتاحية للموسم في مونتي كارلو خلال يناير، للمرة الأولى منذ عام 2011.

وقال أوجيه حينها: "على الأرجح لن تروني كثيرًا، لكن ليس من المستحيل أن أعود للمشاركة في بعض الأحيان".

وضمن حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال حفل الكشف عن تشكيلة السائقين، أقر مدير فريق تويوتا ياري ماتي لاتفالا بأنه من المرجح أن يشارك أوجيه في جولتين أو ثلاث فقط خلال العام المقبل.

وقال لاتفالا: "بالتأكيد، سيخوض سيب مشاركات أقل من أي موسم آخر. لم نتفق فعليًا بعد على العدد المحدد للجولات. دعونا نقول إن الحد الأقصى بالنسبة لي هو ثلاث جولات، لكن من المرجح أن تكون جولتين".

وأضاف: "وهذا يمنحنا فرصة، إذ يمكننا النظر إلى السائقين الشباب الآخرين. ويمكن منح المواهب الشابة فرصة لقيادة سيارة الرالي".

وتملك تويوتا مجموعة من المواهب الواعدة ضمن برنامجها لتطوير سائقي بطولة العالم للراليات، ومن بينهم يوكي ياماموتو، الذي صعد إلى منصة التتويج في بطولة العالم للراليات 2، إلى جانب النجمين الصاعدين جاسبار فاهر وتاكومي ماتسوشيتا، اللذين من المقرر أن يخوضا مشاركات في بطولة العالم للراليات 2 خلال العام المقبل.

كما أكد لاتفالا أن الفريق سيقيّم سائقي تويوتا ياريس رالي 2 الذين يشاركون خارج برنامج تطوير السائقين التابع للشركة المصنّعة، باعتبارهم مرشحين محتملين لشغل مقعد في فئة رالي 1 خلال العام المقبل، في الجولات التي سيغيب عنها روفانبيرا وأوجيه.

وأضاف: "ليس من الضروري أن يكون السائق من المشاركين في برنامج التحدي. لكن إذا كنت تشارك بسيارة ياريس في فئة رالي 2، فإن ذلك يمثل فرصة أيضًا".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق دبليو آر سي: الكشف عن سيارة فييستا الجديدة من إم-سبورت لموسم 2027

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

سيباستيان أوجييه





رالي اليابان: إيفانز يحقق فوزه الثاني في 2026 ويعزز صدارته للبطولة



دبليو آر سي



دبليو آر سي



رالي اليابان



رالي اليابان: إيفانز يحقق فوزه الثاني في 2026 ويعزز صدارته للبطولة





السعودية تشهد تتويج أوجييه بلقب تاسع قياسي وفوز نوفيل بالجولة الختامية لـ "دبليو آر سي"



دبليو آر سي



دبليو آر سي



رالي المملكة العربية السعودية



السعودية تشهد تتويج أوجييه بلقب تاسع قياسي وفوز نوفيل بالجولة الختامية لـ "دبليو آر سي"





دبليو آر سي: سيباستيان أوجييه يفوز ويعزز رقمه القياسي في البرتغال



دبليو آر سي



دبليو آر سي



رالي البرتغال



دبليو آر سي: سيباستيان أوجييه يفوز ويعزز رقمه القياسي في البرتغال

المزيد من

تويوتا ريسينغ





دبليو إي سي: تويوتا تحرم فيراري من الفوز على أرضها في افتتاح موسم 2026



دبليو إي سي



دبليو إي سي



إيمولا



دبليو إي سي: تويوتا تحرم فيراري من الفوز على أرضها في افتتاح موسم 2026





رالي سفاري كينيا: كاتسوتا ينهار بالبكاء بعد فوزه الأول المنتظر طويلاً في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"



دبليو آر سي



دبليو آر سي



رالي كينيا



رالي سفاري كينيا: كاتسوتا ينهار بالبكاء بعد فوزه الأول المنتظر طويلاً في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"





دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة



دبليو آر سي



دبليو آر سي



دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة

أحدث الأخبار





فيراري تستعد لاجتماع حاسم وسط تصاعد التوتر بين هاميلتون ولوكلير قبل البرازيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



3 دقيقة



فيراري تستعد لاجتماع حاسم وسط تصاعد التوتر بين هاميلتون ولوكلير قبل البرازيل





دبليو آر سي: سيباستيان أوجيه قد يشارك جزئيًا في موسم 2027



دبليو آر سي



WRC دبليو آر سي 11 دقيقة



دبليو آر سي: سيباستيان أوجيه قد يشارك جزئيًا في موسم 2027





ساينز يحمل "ذكريات جيدة نسبيًا" عن منافسته لوكلير في فيراري



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



47 دقيقة



ساينز يحمل "ذكريات جيدة نسبيًا" عن منافسته لوكلير في فيراري





فيرستابن يرد على تصريح وولف بشأن انتهاء حقبة سائقي الفورمولا 1 "القساة"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



فيرستابن يرد على تصريح وولف بشأن انتهاء حقبة سائقي الفورمولا 1 "القساة"

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك