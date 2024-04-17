دبليو آر سي: سعي أيرلندا لاستضافة إحدى الجولات في 2025 يتوقف

كانت أيرلندا تتجه نحو تأمين عقد لثلاث سنوات مع البطولة، بدءاً من 2025، كي تعود "دبليو آر سي" إلى البلاد للمرة الأولى منذ 2009.

وكان قد تم الإعلان شهر يناير الماضي عن خطة إقامة الرالي في 3 مناطق: واترفورد، كيري وليمريك ضمن صفقة لثلاث سنوات.

لكن يبدو أن السعي لتأمين 15 مليون يورو من الحكومة الأيرلندية لتمويل العقد، هو السبب وراء إيقاف المسألة.

رغم التقديرات بأن الرالي قد يولد 300 مليون يورو كعوائد للاقتصاد المحلي.

وكان هناك أمل بأن يحصل المشروع على الموافقة، لكن لم يتم تطبيق الخطوات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المناسب.

لكن جاء في بيان: "ببالغ الأسف، تم التأكيد على أن أيرلندا لن تستضيف جولة في ’دبليو آر سي’ لموسم 2025".

وكشف البيان أن الحكومة بحاجة لـ 6 أشهر على الأقل، لإكمال الدراسات الاقتصادية المطلوبة والتحليلات التي تلزم لمثل هذا المشروع.