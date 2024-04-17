دبليو آر سي: سعي أيرلندا لاستضافة إحدى الجولات في 2025 يتوقف
غابت جمهورية أيرلندا عن روزنامة موسم 2025 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك لعدم قدرة المنظمين على تأمين الموافقات الحكومية المطلوبة.
صور ساتون
كانت أيرلندا تتجه نحو تأمين عقد لثلاث سنوات مع البطولة، بدءاً من 2025، كي تعود "دبليو آر سي" إلى البلاد للمرة الأولى منذ 2009.
وكان قد تم الإعلان شهر يناير الماضي عن خطة إقامة الرالي في 3 مناطق: واترفورد، كيري وليمريك ضمن صفقة لثلاث سنوات.
لكن يبدو أن السعي لتأمين 15 مليون يورو من الحكومة الأيرلندية لتمويل العقد، هو السبب وراء إيقاف المسألة.
رغم التقديرات بأن الرالي قد يولد 300 مليون يورو كعوائد للاقتصاد المحلي.
وكان هناك أمل بأن يحصل المشروع على الموافقة، لكن لم يتم تطبيق الخطوات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المناسب.
لكن جاء في بيان: "ببالغ الأسف، تم التأكيد على أن أيرلندا لن تستضيف جولة في ’دبليو آر سي’ لموسم 2025".
وكشف البيان أن الحكومة بحاجة لـ 6 أشهر على الأقل، لإكمال الدراسات الاقتصادية المطلوبة والتحليلات التي تلزم لمثل هذا المشروع.
الصورة من قبل: صور ساتون
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
أحدث الأخبار
هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟
عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments