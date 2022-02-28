دبليو آر سي: روفانبيرا يكرّم الشعب الأوكراني بعد فوزه في رالي السويد

قدّم سائق تويوتا الشاب قيادة خالية من الأخطاء ليحصد الفوز الثالث في مسيرته في "دبليو آر سي" من بوابة رالي الجليد في السويد.

وكان روفانبيرا قد تقدم لصدارة الحدث يوم الجمعة، قبل أن يستعيدها في صباح السبت ويتقدم مستفيدًا من مشاكل منافسيه ليسجل فوزًا مريحًا بفارق 22 ثانية أمام تيير نوفيل سائق هيونداي، بينما حلّ زميله إسابيكا لابي بالمركز الثالث ضمن عودته للبطولة.

ومثّل ذلك الفوز نقطة تحوّل هامة في حظوظ روفانبيرا بعد معاناته من أجل السرعة في رالي مونتي كارلو في طريقه نحو المركز الرابع.

مع ذلك، وضمن معرض حديثه قُبيل الصعود إلى منصة التتويج، اعترف صاحب الـ 21 عامًا أنه لا يشعر بأن عليه الاحتفال بذلك الانتصار بالنظر إلى الوضع الحالي في أوكرانيا.

فقال: "أنا مسرور بالتأكيد، ولم أتوقّع أن نقدم ذلك الأداء، لا سيّما مع افتتاح المسار يوم الجمعة".

وأضاف: "لا أشعر برغبة في الاحتفال كثيرًا الآن، لقد كانت نهاية أسبوع صعبة جدًا على الناس في أوكرانيا. أتمنى فقط أن يتحلوا بالقوة والأمل في تلك الأوقات الصعبة".

وتابع: "على الجانب الآخر، كان أمامنا تحد كبير هنا، لكنني سعيد جدًا وأوجّه الشكر الجزيل للفريق على العمل الرائع الذي قاموا به، السيارة كانت رائعة وأنا أتمتع بثقة أكبر الآن".

جديرٌ بالذكر أن روفانبيرا يتصدّر الآن ترتيب البطولة بفارق 14 نقطة أمام نوفيل بالتوجّه إلى عطلة طويلة حتى تعود منافسات "دبليو آر سي" من بوابة كرواتيا في 21-24 أبريل/نيسان المُقبل.