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تقرير المرحلة
دبليو آر سي رالي لاتفيا

دبليو آر سي: روفانبيرا يفوز في لاتفيا وتاناك ينتزع منصة التتويج

حامل لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" يفوز ضمن أولى مشاركاته في رالي لاتفيا.

كالي روفانبيرا وجوني هالتونن، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ

كالي روفانبيرا وجوني هالتونن، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

انتزع كالي روفانبيرا فوزه الثالث ضمن مشاركته الجزئية في هذا الموسم من "دبليو آر سي" بعدما فرض سيطرته على رالي لاتفيا ضمن مشاركته الأولى في الحدث.

لم يواجه بطل العالم مرّتين تهديدًا يذكر خلال المراحل الـ 20 التي شكلت الرالي وضغت عليها المسارات الحصوية، ليسجل فوزًا مريحًا بفارق 39.2 ثانية.

وقد حقق روفانبيرا الفوز أمام زميليه في تويوتا سيباستيان أوجييه وملاحه فينسنت لاندايس ضمن عودتهما إلى البطولة بعد الانسحاب من رالي بولندا.

فيما كان آخر مراكز منصة التتويج من نصيب أوت تاناك سائق هيونداي، والذي انتزع ذلك المركز في المرحلة الأخيرة من البطليين المحليين مارتنز سيسكس ورينارز فرانسيس، وذلك بعد أن قدم الثنائي الأخير أداء تنافسيًا مثيرًا للإعجاب ضمن مشاركتهما الأولى بقيادة سيارة رالي1 بمحرك هجين على أرضهما.

المركز الرابع ذهب إلى أدريان فورمو سائق ام-سبورت أمام ميتش إيفانز سائق تويوتا وزميله تاكاموتا كاتسوتا وتييري نوفيل.

فيما أكمل غريغور مونستر وأوليفر سولبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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