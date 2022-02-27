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دبليو آر سي / رالي السويد تقرير المرحلة

دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزه الثالث من بوابة رالي السويد ويتقدم لصدارة الترتيب

كان السائق الشاب كالي روفانبيرا على قدر تحدّي المنافسة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، ليُسجّل فوزًا مريحًا برالي السويد ويتقدم إلى صدارة الترتيب العام بعد جولتين من موسم 2022.

دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزه الثالث من بوابة رالي السويد ويتقدم لصدارة الترتيب

اقتنص سائق تويوتا الفوز الثالث في مسيرته في "دبليو آر سي" بفارق 22 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، بينما صعد إسابيكا لابي ضمن عودته إلى صفوف الفريق المصنعي لتويوتا العتبة الثالث لمنصة التتويج.

ومع افتتاحه الطريق، تمكن روفانبيرا من اقتناص صدارة الرالي بعد المرحلة الثالثة، لكنه دخل ضمن معركة سداسية على الصدارة في يوم الجمعة، حيث فصلت 8.9 ثانية فقط بين السيارات بعد المرحلة الخامسة.

وتمكن الفنلندي من قلب تأخّره بفارق 4.3 ثانية خلف نوفيل إلى صدارة خلال مجريات يوم السبت.

وبمجرد تواجده في المقدمة، ضغط روفانبيرا بكل قوته ليجابه الضغط من إلفين إيفانز. مع ذلك، ارتكب الأخير خطأ عند المنعطف الأخير من آخر مراحل السبت عرّضه لعقوبة 10 ثوان ليخرج من المنافسة على الفوز قبل أن ينسحب في صباح اليوم إثر مشكلة في النظام الهجين.

وهنا تمكن روفانبيرا - الفائز بست مراحل - من التقدم بأريحية نحو الفوز والتقدم إلى صدارة الترتيب.

المركز الرابع في الرالي كان من نصيب تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا متقدمًا على غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت فورد وأوليفر سولبرغ سائق هيونداي.

جديرٌ بالذكر أن البطولة ستواجه استراحة طويلة بعض الشيء حتى يصل قطارها إلى كرواتيا لجولتها الثالثة في 21-24 أبريل/نيسان المُقبل.

ترتيب الرالي:

المركز السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		2:04'13.2   2:04:13.200  
2 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		2:04'38.5   2:04:38.500 25.300
3 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		2:04'38.6   2:04:38.600 25.400
4 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون		 2:06'31.7   2:06:31.700 2:18.500
5 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		2:07'10.4   2:07:10.400 2:57.200
6 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		2:07'26.5   2:07:26.500 3:13.300
7 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		2:10'15.7   2:10:15.700 6:02.500
8 Norway أندرياس ميكيلسن
Norway تورستين إريكسن 		2:10'54.9   2:10:54.900 6:41.700
9 أولي-كريستيان فييبي
Norway ستيغ رون 		2:11'17.0   2:11:17.000 7:03.800
10 Finland ياري هوتونن
ميكو لوكا 		2:11'53.3   2:11:53.300 7:40.100

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رالي السويد: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد النهاية الغريبة ليوم السبت
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