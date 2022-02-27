دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزه الثالث من بوابة رالي السويد ويتقدم لصدارة الترتيب

اقتنص سائق تويوتا الفوز الثالث في مسيرته في "دبليو آر سي" بفارق 22 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، بينما صعد إسابيكا لابي ضمن عودته إلى صفوف الفريق المصنعي لتويوتا العتبة الثالث لمنصة التتويج.

ومع افتتاحه الطريق، تمكن روفانبيرا من اقتناص صدارة الرالي بعد المرحلة الثالثة، لكنه دخل ضمن معركة سداسية على الصدارة في يوم الجمعة، حيث فصلت 8.9 ثانية فقط بين السيارات بعد المرحلة الخامسة.

وتمكن الفنلندي من قلب تأخّره بفارق 4.3 ثانية خلف نوفيل إلى صدارة خلال مجريات يوم السبت.

وبمجرد تواجده في المقدمة، ضغط روفانبيرا بكل قوته ليجابه الضغط من إلفين إيفانز. مع ذلك، ارتكب الأخير خطأ عند المنعطف الأخير من آخر مراحل السبت عرّضه لعقوبة 10 ثوان ليخرج من المنافسة على الفوز قبل أن ينسحب في صباح اليوم إثر مشكلة في النظام الهجين.

وهنا تمكن روفانبيرا - الفائز بست مراحل - من التقدم بأريحية نحو الفوز والتقدم إلى صدارة الترتيب.

المركز الرابع في الرالي كان من نصيب تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا متقدمًا على غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت فورد وأوليفر سولبرغ سائق هيونداي.

جديرٌ بالذكر أن البطولة ستواجه استراحة طويلة بعض الشيء حتى يصل قطارها إلى كرواتيا لجولتها الثالثة في 21-24 أبريل/نيسان المُقبل.

ترتيب الرالي: