دبليو آر سي: روفانبيرا فخور "بكتابة التاريخ"

حسم الفنلندي لقب موسم 2022 في "دبليو آر سي" مع بقاء جولتين حتى النهاية، وذلك بعد فوزٍ مثير للإعجاب في رالي نيوزيلندا، الجولة السادسة.

نتيجة لذلك، بات الفنلندي الذي بلغ من العمر 22 عاماً يوم السبت، أصغر سائق في التاريخ يحرز لقب "دبليو آر سي"، حيث كسر الرقم الذي كان يحمله كولين ماكراي، الذي فاز باللقب في 1995، عن عمر 27 عاماً.

روفانبيرا، ابن هاري روفانبيرا الفائز السابق بالراليات، أنهى انتظاراً دام 20 عاماً لوصول بطل فنلندي منذ ماركوس غرونهولم في 2002.

وحين سُئِل حيال شعوره لكتابة التاريخ، قال روفانبيرا: "بالطبع، أشعر بالسعادة الكبيرة والفخر كذلك لكسر هذا الانتظار الطويل قبل وصول بطل فنلندي. لا أفكر في مسألة العمر كثيراً، لكن تحقيق اللقب يحمل شعوراً خاصاً".

وتابع: "أنا فخور جداً بالفريق، وبنفسي والملاح جون هالتونين الذي صنع فارقاً كبيراً للغاية".

وأردف: "نمتلك كلانا نفس الذهنية وذلك يسهّل من المهمة. الشكر الأكبر أوجهه للفريق الذي قدم سيارة صاروخية هذا العام".

واسترسل: "بالطبع، أن أكون أول فنلندي يحرز اللقب منذ 20 عاماً لهو أمر يعني لي الكثير".

وكان روفانبيرا بحاجة إلى التفوق على أوت تاناك سائق هيونداي بفارق ثماني نقاط في نيوزيلندا، كي يحسم اللقب، لكن هذه الفرصة بدت واضحة حين تقدم من المركز الرابع إلى الصدارة يوم السبت.

واعترف الفنلندي أنه لم يشعر بالتوتر إلا في المرحلة الختامية التي فاز بها بالرغم من أن المركز الرابع كان ليكفي.

فقال: "لقد تفاجأت بعض الشيء لأنني لم أشعر بأي توتر. لكن مع بداية المرحلة الختامية، نعم شعرت ببعض التوتر".