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دبليو آر سي: تويوتا تكشف عن تشكيلتها الجديدة التي تضم أوجييه

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دبليو آر سي: تويوتا تكشف عن تشكيلتها الجديدة التي تضم أوجييه
27-11-2019

كشفت تويوتا عن تشكيلتها الجديدة من السائقين التي ستخوض بها غمار الموسم المقبل من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، مع سيباستيان أوجييه، إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا على متن سيارة ياريس المصنعية.

انتقل أوجييه لينضم إلى تويوتا قادماً من سيتروين التي أعلنت انسحابها من "دبليو آر سي" وعدم مشاركتها في الموسم المقبل.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف سابقاً أن روفانبيرا قد يقود مع تويوتا كذلك، بينما عبّر أوجييه بطل العالم ست مرات عن حماسته لتلك الخطوة مؤكداً على هدفه بالمنافسة على اللقب مع ثالث مصنّع مختلف في مسيرته المهنية.

فقال: "أنا متحمس جداً بالفعل لخطوة الانضمام إلى الفريق. إنه تحد جديد بالنسبة لي، وأنا أتطلع قدماً لخوضه".

وأكمل: "الخطة تقضي بالسعي نحو تحقيق النجاح معاً، وأن نحاول العودة إلى لقب العالم".

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من جهته قال تومي ماكينن مدير الفريق: "أنا مسرور للغاية من التشكيلة التي وضعناها للموسم المقبل".

وأضاف: "أعتقد أنها تؤمن توازناً رائعاً ما بين الفريق وما بين الأهداف في تحقيق المزيد من الجوائز خلال الموسم المقبل، وفي المستقبل".

وتابع: "نعلم أداء سيباستيان القوي، ونحن نتطلع قدماً للعمل معه ومع جوليان إنغراسيا".

واستكمل: "إلفين سائق كنت أتابعه منذ بعض الوقت. لقد رأينا كمّ السرعة التي يتمتع بها على كل المسارات تقريباً".

أما روفانبيرا فسيبدأ على متن سيارة ياريس الموسم المقبل مع الفريق، حيث قال ماكينن: "أعلم كالي منذ أن كان يافعاً، ولطالما كان من الواضح أنه يمتلك أمراً مميزاً".

وتابع: "ما زال أمامه الكثير لتعلمه، لكنني واثق من جهوزيته لخوض هذه الخطوة".

يشار إلى أن أوت تاناك الذي أحرز لقب السائقين مع تويوتا الموسم المنصرم، انضم إلى هيونداي، بينما بات سائقا تويوتا الآخران، ياري-ماتي لاتفالا وكريس ميك من دون عقود للموسم المقبل.

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السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين إلفين إيفانز , سيباستيان أوجييه , كالي روفانبيرا
قائمة الفرق تويوتا ريسينغ

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