دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022

أطلقت تويوتا مقاتلتها الجديدة ضمن حدث إطلاق "دبليو آر سي" الرسمي لموسم 2022 في سالزبورغ في النمسا في ظلّ حضور محمد بن سليم رئيس "فيا".

واختارت تويوتا مواصلة اعتماد ذات ألوانها الحمراء والسوداء والبيضاء المصنعيّة التي أطلقتها الموسم المنقضي. لكن كانت علامات التكنولوجيا الهيجنة حاضرة بقوّة على كسوة السيارة، بما في ذلك فتحات التبريد البارزة التي تُستخدم لتبريد الوحدة الهجينة.

ووفقًا للقوانين الجديد فإنّ سيارة "جي آر ياريس" تتضمّن وحدة هجينة بقوّة 100 كيلو واط متّصلة بمحرّك بسعة 1.6 لتر مزوّدٍ بشاحنٍ توربيني يُنتج 500 حصانٍ عندما يعمل النظامان معًا.

وسيكون السائقون قادرين على تفعيل دفعة الطاقة الإضافيّة الهجينة باستخدام دوّاسة الوقود وسيكون بوسعهم كسبر المزيد من الدفعات خلال المراحل في حال توليدهم لـ 30 كيلوجول من الطاقة عند الكبح.

وبُنيت سيارات "رالي1" الجديدة حول هيكل جديد أكثر أمانًا مصنّعٍ من الصفر من دون قاعدة سيارة الإنتاج الأصليّة. وستكون هذه السيارات أثقل تقريبًا بـ 70 كلغ من سابقاتها، وسيكون مجال أنظمة تعليقها أقلّ بـ 15 بالمئة ومن دون تروسٍ تفاضليّة مركزيّة.

وسيُشارك الفريق الحائز على بطولة العالم للصانعين بأربع سيارات "جي آر ياريس" هذا الموسم، حيث يتصدّر إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا تشكيلته.

ولن يُدافع سيباستيان أوجييه بطل العالم ثماني مرّات عن لقبه بعد أن اختار خفض التزاماته في البطولة ليُشارك بشكلٍ جزئي هذا الموسم. لذا تمّ تعويضه بإيزابيكا لابي في السيارة الثالثة.

وسيبدأ أوجييه الموسم في مونتي كارلو نهاية الأسبوع المقبل، على أن يُشارك لابي للمرّة الأولى في السويد.

أمّا السيارة الرابعة فستكون من نصيب الياباني تاكاموتو كاتسوتا الذي حافظ على دوره كسائق التطوير في الفريق للموسم الثاني بأكمله.