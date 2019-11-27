دبليو آر سي: تويوتا تشكر لاتفالا على دوره بعودة الفريق إلى البطولة

أعلن المصنع الياباني ضم سيباستيان أوجييه، إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا إلى تشكيلته الجديدة التي سيبدأ بها موسم 2020 المقبل، ما ترك لاتفالا - الذي قاد لصالح تويوتا منذ عودتها إلى البطولة في 2017 - وكريس ميك من دون مقاعد.

حيث قال تويودا: "عندما زرت فنلندا للمرة الأولى في 2014، لم تكن تويوتا قد قررت بعد العودة إلى ’دبليو آر سي’".

وأكمل: "كنت متحمساً للغاية لأنها كانت زيارتي الأولى لحدث في البطولة، حيث وقفت في ردهة الفندق ورأيت السائقين بشكل شخصي".

واسترسل: "كان ياري-ماتي أول السائقين الواصلين. وعندما حيّيته، رد بودّ ’أهلاً’. وخلال حديثنا، لاحظ أنني شخص من تويوتا، حيث تكلم معي حول سيارتيه كورولا وسيليكا".

وأردف: "كانت تلك اللحظة التي اتخذت فيها قرار العودة. كنا بحاجة للعودة إلى البطولة. يمكن القول أنني ولو لم أرَ هذا السائق الودود حينها، ربما لم تكن تويوتا لتعود إلى منافسات البطولة!".

ورحبت تويوتا بلاتفالا ضمن صفوفها لموسم 2017، حيث قال تويودا: "عندما سمعت أنه قد يصبح أحد سائقينا بعد ذلك بعامين، تأثرت بالفعل بهذا الخبر الجميل".

وأكمل: "بصراحة، لم أكن أتوقع في بداية أول موسم لنا أن نحرز الفوز. الهدف كان الوصول إلى منصة التتويج خلال عام".

وتابع موجهاً كلامه إلى لاتفالا: "لكن، لقد جلبتَ لتويوتا منصة التتويج في مونتي كارلو. ومن ثم، جلبت لنا أعلى عتبة في منصة التتويج في السويد الشهر التالي. لقد كان ذلك حلماً يتحقق".

وأردف: "كنتُ مسروراً للغاية بوقوفنا معاً على منصة التتويج العام الماضي في فنلندا".

بالمقابل، حثّ تويودا لاتفالا على "البقاء على تواصل"، بينما اعترف تومي ماكينن مدير الفريق أنه يرغب بإيجاد مقعد للاتفالا مع نهاية هذا الموسم.

كما شكر تويودا كذلك كريس ميك على جهوده، فقال: "كريس، لقد عملت بشكل كبير مع تويوتا".

وأردف: "لطالما ضغطتَ إلى الحدود القصوى للسيارة، ومنحتنا الكثير من النصائح ووجهات النظر القيمة. وهذا ما جعل ياريس أكثر قوة".

واسترسل: "شكراً لك على مساهماتك معنا".

بالنسبة إلى ميك ولاتفالا، فإن الخيار الوحيد للموسم المقبل يتمحور حول الانتقال إلى فريق "أم - سبورت".

وبعد انسحاب سيتروين من البطولة، فإن ثمانية سائقين يسعون وراء مقعد وحيد على متن سيارة فورد فيستا في 2020.