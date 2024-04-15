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دبليو آر سي
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دبليو آر سي: تويوتا تستعين بأوجييه وروفانبيرا في رالي البرتغال

سيدخل الصانع الياباني تويوتا منافسات رالي البرتغال بأربع سيارات وذلك عبر استعانته بخدمات كلٍ من سائقَيه الجزئيين كالي روفانبيرا وسيباستيان أوجييه.

سيباستيان أوجييه، تويوتا

تويوتا ريسينغ

أعلن أبطال العالم عن الدخول بأربعة أطقم في الرالي الحصوي الذي سيُقام بين 9 و12 مايو المقبل.

وسيقود روفانبيرا بطل العالم مرّتين وأوجييه بطل العالم ثماني مرّات سيارة جي.آر ياريس رالي1 بجوار السائقَين الأساسيين إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا.

واختارت تويوتا حتّى الآن اقتسام الموسم بين سائقَيها الجزئيين، حيث قاد أوجييه في رالي مونتي كارلو الذي أكمله ثانيًا خلف تييري نوفيل سائق هيونداي.

ويتّجه أوجييه للعودة خلف عجلة القيادة في رالي كرواتيا هذا الأسبوع.

وقال الفرنسي: "استمتعت بوقتي منذ رالي مونتي كارلو وأنا سعيدٌ بالعودة إلى المنافسة".

وأضاف: "كانت التجارب التي خضتها الأسبوع الماضي فرصة جيّدة لي لاستعادة الشعور داخل السيارة، وذلك على مسارٍ متطلّب، كان مسارًا سريعًا ومليئًا بالقفزات والمقاطع الضيّقة. هذه الجوانب التي يتميّز بها الرالي كذلك، لكنّنا نعلم أيضًا أنّ الطقس قد يكون متقلّبًا في هذه الفترة من العام".

وأكمل: "ليس لدينا مركز الانطلاق المثالي بالنسبة لرالٍ أسفلتي، لذا علينا تقييم الظروف وسنرى ما يُمكننا فعله".

واختتم بالقول: "حافزي الأساسي هو محاولة بلوغ منصّة التتويج والمنافسة على الفوز مثلما هو الحال على الدوام، لكنّني هنا لمساعدة الفريق كذلك، وبالنظر إلى نظام النقاط الجديد فبوسعنا أن نلاحظ أنّ أيّام الأحد أصبحت أكثر أهميّة من أيّ وقتٍ مضى".

وسيُمثّل رالي البرتغال الجولة الثالثة هذا العام لروفانبيرا ضمن جدوله الذي لم يتمّ تحديده بعد. ويُتفهّم بأنّه سيُشارك في الزيارة الأولى للبطولة إلى لاتفيا في يوليو المقبل، وكذلك في جولة فنلندا على أرضه في أغسطس.

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