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دبليو آر سي: تويوتا تختبر بالفعل سيارتها لموسم 2021

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دبليو آر سي: تويوتا تختبر بالفعل سيارتها لموسم 2021
08-02-2020

كشفت تويوتا أنها بالفعل بدأت اختباراتها على سيارة موسم 2021 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

ضمن فيديو نشره فريق تويوتا غازو ريسينغ للراليات يوم الجمعة، كشفت فيه عن سيارة جديدة تعمل على اختبارها مع السائق يوهو هانينن على المسارات الثلجية في فنلندا.

 

حيث قال تومي ماكينن مدير الفريق: "مع إطلاق ياريس في طوكيو، أردنا ضمان مشاركة مميزات سيارتنا لسائقي تويوتا حول العالم".

وأكمل: "أردنا المنافسة في مراحل الرالي بسيارة مماثلة قدر الإمكان لتلك التي نعمل على تطويرها للطرقات الاعتيادية".

أكمل هانينن التجارب الأولية على متن سيارة ياريس الحالية قبل تقديمها في موسم 2017، حيث كان جزءاً من تشكيلة الصانع الياباني لذاك العام.

ويشارك السائق كذلك كملاح لياري-ماتي لاتفالا خلال رالي السويد الأسبوع المقبل.

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