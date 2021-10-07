دبليو آر سي: تويوتا تؤكّد تشكيلتها لموسم 2022 ولابي يتشارك سيارة مع أوجييه

جاء إعلان اليوم ليؤكّد الإبقاء المتوقّع على إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا للمشاركة في موسمٍ كامل العام المقبل على متن سيارة تويوتا الجديدة مع دخول البطولة حقبة القوانين الهجينة الجديدة.

وسينضمّ لابي إلى الفريق على إثر مشاركته الناجحة بحلوله رابعًا في رالي فنلندا ضمن مشاركة تقييميّة نهاية الأسبوع الماضي.

وسيُشارك الفنلندي على متن السيارة الثالثة في بعض جولات الموسم الجديد، وذلك على إثر قرار أوجييه بطل العالم سبع مرّات بتقليل التزاماته في 2022.

وقال ياري-ماتي لاتفالا مدير فريق تويوتا: "أنا سعيدٌ بوجود هكذا تشكيلة سائقين قويّة بالتوجّه إلى موسم 2022 ودخول حقبة جديدة مثيرة في دبليو آر سي".

وأضاف: "من الرائع وجود إلفين ومالي معنا وقدرتهما على المنافسة على البطولة".

وأكمل: "سيباستيان بطلٌ رائع وسيكون قيّمًا لنا في الموسم المقبل، بالرغم من أنّه لن يهدف للمنافسة على لقب بطولة السائقين. وأخيرًا أنا سعيدٌ بجلب إيسابيكا مجدّدًا إلى الفريق. أثبت لنا سابقًا قدرته على الفوز، وأعتقد بأنّه نضج كثيرًا منذ ذلك الحين".