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"دبليو آر سي" تكشف الشرط الضروري الذي يسمح للسيارات الحالية بالمشاركة في 2022

من قبل:
, محرر

سيتم السماح للسيارات الحالية في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بالمشاركة في منافسات الموسم المقبل، ولكن فقط وفقاً لتعديلات محددة.

"دبليو آر سي" تكشف الشرط الضروري الذي يسمح للسيارات الحالية بالمشاركة في 2022

ستنتقل "دبليو آر سي" إلى الحقبة الهجينة بدءاً من الموسم المقبل مع قوانين فئة "رالي1 الهجينة"، حيث تطور كل من تويوتا، هيونداي وأم-سبورت، سيارات جديدة تضم أنظمة هجينة تولد ما مقداره 100 كيلوواط من الطاقة.

اعتماد البطولة لقوانين "رالي1 الهجينة" يعني نهاية الحقبة الحالية المحبوبة، لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، أكد أن سيارات الجيل الحالي الذي بدأ منذ 2017، ستبقى قادرة على المشاركة في الموسم المقبل، لكن مع تعديلات ضرورية تضمن خفض قوة محركاتها. 

وذلك يعني خسارة ما يقارب 30 حصاناً من قوة محركاتها مقارنة بقوتها الحالية، وسيتم ذلك عبر تعديل صمام هواء الشاحن التوربيني.

وذلك سيضمن ألا تتفوق هذه السيارات المعدلة على سيارات الفئة الجديدة في 2022.

حيث جاء في بيان "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ستكون السيارات الحالية قادرة على المشاركة بشكل قانوني في الموسم المقبل وذلك لإثراء نوعية العرض المقدم".

وأكمل البيان: "الأولوية تتمحور حول دعم الفرق المستقلة الذين يمتلكون سيارات بالفعل ويرغبون بمواصلة المشاركة".

وتابع: "التغيير الوحيد سيتمحور حول خفض قطر صمام الهواء من 36 مليمتراً إلى 33.7 مليمتراً، ما يعادل خفض قوة المحرك بمقدار 30 حصاناً تقريباً".

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من بين المصنعين الثلاثة الحاليين، يمتلك فريق أم-سبورت تاريخاً في تزويد الفرق المستقلة بالسيارات، حيث عبّر ريتشارد ميلينر عن سروره حيال السماح للسيارات الحالية بمواصلة المشاركة، لكنه أكد أن تركيز الفريق يتمحور حول السيارة الجديدة.

فقال: "نحن نرغب بمواصلة تزويد الفرق الزبونة بالسيارات الجديدة".

وتابع: "لهذا السبب تم سنّ القوانين التقنية، وذلك لجعل تلك السيارات أبسط وأخف تكلفة في العديد من النواحي".

وأردف: "هذا سيسمح لنا ببناء المزيد من تلك السيارات الجديدة".

واختتم: "أما السيارات القديمة فستبقى متواجدة. لكن علينا النظر إلى المستقبل وليس الماضي".

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