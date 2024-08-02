دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة
ستضم روزنامة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2025، 14 جولة، ثلاثٌ منها تُقام للمرة الأولى.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1, Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
الصورة من قبل: M-Sport
تستعد البطولة لإطلاق أكبر مواسمها منذ 2008، وذلك بعد تأكيد روزنامة 2025 الموسّعة التي تضم 14 جولة.
وستضم الروزنامة ثلاثة راليات جديدة: جزر الكناري، الباراغواي والمملكة العربية السعودية.
وتنقسم راليات البطولة إلى 5 ساحلية، 4 على المسارات الأسفلتية و9 على المسارات الحصوية، ورالي ثلجي.
ومجدداً، سيفتتح رالي مونتي كارلو الموسم في يناير، لكن نسخة العام المقبل ستضم المسار الأطول منذ 2018، مع 3 مراحل تبدأ ليلاً وتنتهي مساء الخميس.
من ثم تتجه البطولة إلى ثلوج السويد قبل الزيارة السنوية إلى كينيا في مارس.
أول الراليات الجديدة سيُقام في أبريل، بينما ستعود إسبانيا إلى الروزنامة بعد غياب عامين.
الراليات الحصوية ستبدأ مع البرتغال وتضم ساردينيا ورالي أكروبوليس، بينما سيقام رالي الباراغواي للمرة الأولى في أغسطس بعد عقد لعدة سنوات مع البطولة.
أما رالي المملكة العربية السعودية فسيختتم الموسم شهر نوفمبر، بعد توقيع عقد لعشر سنوات مع "دبليو آر سي"، وبهذا تصبح منطقة الشرق الأوسط ممثلة ضمن البطولة للمرة الأولى منذ رالي الأردن 2011.
جريجوار مونستر ولويس لوكا، فريق أم-سبورت فورد بوما
الصورة من قبل: ريد بُل
روزنامة 2025
|الجولة
|الرالي
|التاريخ
|المسار
|1
|مونتي كارلو
|23-26 يناير
|اسفلت/جليد
|2
|السويد
|13-16 فبراير
|ثلجي
|3
|كينيا
|20-23 مارس
|حصوي
|4
|جزر الكناري
|24-27 أبريل
|اسفلتي
|5
|البرتغال
|15-18 مايو
|حصوي
|6
|إيطاليا
|5-8 يونيو
|حصوي
|7
|اليونان
|26-29 يونيو
|حصوي
|8
|إستونيا
|17-20 يوليو
|حصوي
|9
|فنلندا
|31 يوليو - 3 أغسطس
|حصوي
|10
|باراغواي
|28-31 أغسطس
|حصوي
|11
|تشيلي
|11-14 سبتمبر
|حصوي
|12
|رالي أوروبا الوسطى
|16-19 أكتوبر
|اسفلتي
|13
|اليابان
|6-9 نوفمبر
|اسفلتي
|14
|السعودية
|27-30 نوفمبر
|حصوي
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