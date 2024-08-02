دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة

تستعد البطولة لإطلاق أكبر مواسمها منذ 2008، وذلك بعد تأكيد روزنامة 2025 الموسّعة التي تضم 14 جولة.

وستضم الروزنامة ثلاثة راليات جديدة: جزر الكناري، الباراغواي والمملكة العربية السعودية.

وتنقسم راليات البطولة إلى 5 ساحلية، 4 على المسارات الأسفلتية و9 على المسارات الحصوية، ورالي ثلجي.

ومجدداً، سيفتتح رالي مونتي كارلو الموسم في يناير، لكن نسخة العام المقبل ستضم المسار الأطول منذ 2018، مع 3 مراحل تبدأ ليلاً وتنتهي مساء الخميس.

من ثم تتجه البطولة إلى ثلوج السويد قبل الزيارة السنوية إلى كينيا في مارس.

أول الراليات الجديدة سيُقام في أبريل، بينما ستعود إسبانيا إلى الروزنامة بعد غياب عامين.

الراليات الحصوية ستبدأ مع البرتغال وتضم ساردينيا ورالي أكروبوليس، بينما سيقام رالي الباراغواي للمرة الأولى في أغسطس بعد عقد لعدة سنوات مع البطولة.

أما رالي المملكة العربية السعودية فسيختتم الموسم شهر نوفمبر، بعد توقيع عقد لعشر سنوات مع "دبليو آر سي"، وبهذا تصبح منطقة الشرق الأوسط ممثلة ضمن البطولة للمرة الأولى منذ رالي الأردن 2011.

جريجوار مونستر ولويس لوكا، فريق أم-سبورت فورد بوما الصورة من قبل: ريد بُل

روزنامة 2025