دبليو آر سي تطلق برنامجاً للسائقات

دعت "دبليو آر سي" السائقات الطموحات للمشاركة في المبادرة الجديدة التي تؤمن تمويلاً كاملاً لسائقة كي تشارك في بطولة الناشئين العام المقبل.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة تحت مظلة منصة Beyond Rally التابعة للبطولة، بهدف زيادة المشاركة النسائية في قمة سباقات الراليات.

وسعياً لإيجاد النجمة المقبلة في عالم الراليات، تدعو "دبليو آر سي" السائقات بعمر 27 عاماً وأصغر، للانتساب إلى البرنامج الجديد.

وستشارك 15 منتسبة مناسبة ضمن برنامج تدريب مكثّف في مقرّ أم-سبورت البولنديّ في كراكوف.

ميشيل موتون - برنامج تقييم السائقات التابع للاتحاد الدولي للسيارات الصورة من قبل: فيا

وسيتضمن مخيم التدريب يوماً من الاختبارات على الحصى وآخر على الاسفلت على متن فورد فيستا رالي3، إضافة لتجارب على أجهزة المحاكاة، علاوة على تدريبات في مجالات أخرى متعددة مثل النواحي التقنية وغيرها.

وستختار لجنة حكام من أهم المستويات في عالم الراليات، ثلاث مشاركات للانتقال للخطوة التالية: المنافسة في رالي وسط أوروبا شهر أكتوبر على متن سيارة فورد فيستا من تحضر أم-سبورت.

وبعد الحدث، سيتخذ الحكام نفسهم القرار حيال السائقة الفائزة بالجائزة الأكبر: دعم كامل لمسيرتها كناشئة في "دبليو آر سي" عام 2025، يتضمن التجارب والاختبارات.