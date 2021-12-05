دبليو آر سي: تسريح نوفيل وملاحه من المستشفى بعد حادثهما القويّ
أكّدت هيونداي أنّ تييري نوفيل وملاحه مارتن ويدايغي غادرا المستشفى على إثر حادثهما القويّ أثناء الاختبارات في فرنسا.
نُقل الثنائيّ إلى مستشفى مونبيليي أمسٍ السبت بعد الحادث الخطير الذي تعرّضا له خلال اليوم الختامي من تجارب هيونداي الأولى على سيارتها الجديدة لموسم 2022 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
وأصدرت هيونداي بيانًا في البداية أكّدت فيه أنّ الثنائيّ "بأمان" بعد خروجهما عن المسار وأنّ طاقم الإسعاف وصل إلى موقع الحادث لمُعالجة إصابة في كتف ويدايغي.
وأعلن الفريق الأنّ الثنائيّ خضع لفحوصات في المستشفى وتمّ تسريحهما.
ويبقى حجم إصابة كتف ويدايغي غير واضحٍ حتّى الآن، في الوقت الذي أظهرت فيه الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضررًا كبيرًا على سيارة "آي20 ان".
ويبدو أنّ خليّة الأمان الجديدة الأكثر قوّة ضمن مواصفات "فيا" لخصائص رالي1 الهجينة الجديدة ساعدت في عدم تعرّض الثنائيّ لإصابات خطيرة. لكن لا تزال حيثيات الحادث مجهولة.
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دبليو آر سي: تسريح نوفيل وملاحه من المستشفى بعد حادثهما القويّ
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