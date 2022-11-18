دبليو آر سي: ترقية كاتسوتا مع إعلان تويوتا عن تشكيلتها لموسم 2023

كشف المُصنّع بطل العالم اليوم الجمعة رسميًا عن تشكيلته لموسم 2023، إذ سيُبقي على حامل لقب هذا الموسم كالي روفانبيرا إلى جانب إلفين إيفانز، كاتسوتا وسيباستيان أوجييه، حيث سيشارك الأخير من جديد بشكل جزئي في 2023.

وكان ياري-ماتي لاتفالا مدير الفريق قد سبق وألمح بأن كاتسوتا قد يترقّى من فريق التطوير بعد أن حقق السائق الياباني هدفه بالصعود على منصة التتويج في مناسبتين هذا الموسم.

وضمن موسمه الثالث فقط في الفئة العُليا لـ دبليو آر سي، برز كاتسوتا ليكون أحد أكثر سائقي البطولة ثباتًا في طريقه لتسجيل أفضل نتيجة في مسيرته بحلوله خامسًا في الترتيب العام هذا الموسم.

وعوضًا عن اختيار سائق آخر لتعويض إسابيكا لابي المنتقل إلى هيونداي والذي تشارك قيادة السيارة الثالثة مع أوجييه هذا الموسم، فقد عمدت تويوتا إلى ترقية كاتسوتا لقيادة السيارة الثالثة المسجلة للنقاط ضمن الأحداث التي لن يشارك أوجييه بها.

وتعقيبًا على ترقيته إلى الفريق المصنعي، قال كاتسوتا: "أنا متحمس جدًا لتحقيق تلك الخطوة التالية في مسيرتي. أن أشغل ذلك الدور مع الفريق لهو هدف كبير لطالما سعيت إليه، حيث أرغب بتوجيه الشكر إلى تويوتا غازو ريسينغ على منحي تلك الفرصة المدهشة".

وأضاف: "بالطبع ستجلب تلك الخطوة المزيد من الضغط، لكنني متحفّز جدًا لمواصلة العمل الجاد لأكون جاهزًا للموسم المُقبل وأن أقوم بأفضل عمل ممكن للفريق".