دبليو آر سي تدرس إقامة جولة في الشرق الأوسط عام 2023

"دبليو آر سي" في المراحل الختامية من العمل على روزنامة الموسم بهدف التوسع إلى 14 جولة، حيث ستضم 8 جولات أوروبية على الأغلب و6 جولات خارجية.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط كطرف أساسي ضمن هدف البطولة إقامة جولة واحدة على الأقل ضمن كل قارة/منطقة في العالم.

وذلك بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا البطولة على التركيز على أوروبا خلال السنتين الماضيتين.

وتعتبر رياضة الراليات الغائب الأبرز عن منطقة الشرق الأوسط منذ 2011، حين فاز سيباستيان أوجييه برالي الأردن، البلد التي استضافت ثلاث جولات للبطولة في 2008، 2010 و2011.

ومن غير الواضح إن كانت الأردن ستستضيف جولة، حيث تبدو المملكة العربية السعودية الخيار المنطقي خاصة بعد استضافتها لرالي داكار الأسطوري منذ 2020، إضافة إلى جولات من بطولة إكستريم إي الكهربائية.

حيث قال سيمون لاركين مدير الفعاليات في "دبليو آر سي" لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو نظرنا إلى الروزنامة لوجدنا أننا نمتلك جولات ثلجية، وأخرى في افريقيا ولدينا رالي أكروبوليس في اليونان وتلك راليات أردنا إعادتها بالفعل".

وأكمل: "أعتقد أن إقامة جولة في الشرق الأوسط وخاصة في الصحراء، ستكون القطعة الأخيرة في هذه الأحجية".

وتابع: "طموحنا جلب جولة صحراوية إلى ’دبليو آر سي’ بأسرع وقت ربما الموسم المقبل، ونحن نعمل على هذا الهدف".

واسترسل: "نفضل روزنامة تضم جولات في جميع القارات - ما عدا القارة القطبية المتجمدة. وهذا ما تحتاجه البطولة وهذا ما كنا نخطط له في 2020".

وبينما تبدو منطقة الشرق الأوسط مرشحاً منطقياً، لكنه هناك تكهنات بأن المكسيك قد تعود كذلك العام المقبل بالرغم من عدم وجود تصريح رسمي بعد من قبل البطولة.

وبالتالي ستنضم إلى جولات: كينيا التي تمتلك عقداً حتى 2026، ونيوزيلندة واليابان اللتين تتطلعان لتمديد العقد لموسم 2023.