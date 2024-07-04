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دبليو آر سي

دبليو آر سي تتّجه لتوسيع روزنامتها إلى 14 جولة في 2025 بانضمام رالي السعوديّة

من المنتظر أن تشمل روزنامة الموسم المقبل من بطولة العالم للراليات، والتي سيتمّ الكشف عنها رسميًا هذا الشهر، ثلاثة أحداث جديدة على رأسها رالي المملكة العربيّة السعوديّة وما مجموعه خمس جولات خارج القارة الأوروبيّة.

تم التحديث:
أدريان فورمو وألكسندر كوريا، أم-سبورت فورد بوما

أدريان فورمو وألكسندر كوريا، أم-سبورت فورد بوما

الصورة من قبل: أم- سبورت

سيتمّ الكشف عن الروزنامة الجديدة هذا الشهر، حيث ستعرف 14 جولة في العام المقبل.

استهدفت البطولة توسيع حضورها العالمي العام المقبل عبر اعتماد خمس جولات خارج القارة الأوربيّة، وذلك بعد تأكيد جولتي المملكة العربيّة السعوديّة وبارغواي الجديدتين، لتنضمّا إلى راليات التشيلي، وكينيا واليابان.

ومن المنتظر أن يتمّ تقديم الروزنامة الجديدة إلى "فيا" للتصويت الإلكتروني هذا الشهر قبل إصدارها. وأكّد سايمون لاركين مدير أحداث "دبليو آر سي" في رالي بولندا الأسبوع الماضي أنّ الروزنامة ستشمل 14 جولة.

وقال لاركين لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الروزنامة جاهزة، ستتكوّن من 14 جولة".

وأضاف: "قلنا أنّها ستكون جاهزة للتقديم وعرضها على المجلس العالمي لرياضة السيارات بنهاية يونيو، لذا لسنا متأخّرين جدًا".

وتُعدّ السعوديّة وبارغواي اثنتين من الأحداث الثلاثة الجديدة، بينما تمّت ترقية رالي جزر الكاناري الأسفلتي من بطولة أوروبا للراليات إلى حدث "دبليو آر سي" للمرّة الأولى. ذلك يعني أنّ إسبانيا ستكون حاضرة في الروزنامة للمرّة الأولى منذ 2022.

تييري نوفيل ومارتن ويداغ، هيونداي آي20كوبيه دبليو آر سي، هيونداي موتورسبورت

تييري نوفيل ومارتن ويداغ، هيونداي آي20كوبيه دبليو آر سي، هيونداي موتورسبورت

الصورة من قبل: صور ريد بُل

ومن المتوقّع أن يفتتح رالي مونتي كارلو الموسم مثل المعتاد في يناير، بينما تمّ الإعلان مسبقًا عن أنّ جولة المملكة العربيّة السعوديّة ستكون مسك الختام، بالرغم من عدم الكشف عن المواعيد بعد.

ولن تكون بولندا حاضرة في روزنامة العام المقبل، كونها كانت جولة عابرة هذا العام، بينما ستعود إستونيا مكان لاتفيا التي ستُسجّل حضورها الأوّل في "دبليو آر سي" هذا العام بعد ترقيتها من روزنامة بطولة أوروبا للراليات.

ومن المتوقّع أن تُمثّل السويد، والبرتغال، وإيطاليا (سردينيا)، وفنلندا، واليونان ورالي أوروبا الوسطى الجولات الأوروبيّة، بينما يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ كرواتيا على شفير مغادرة الروزنامة، وذلك بعد حضورها في ثلاثة مواسم متتالية.

ومع تحقيق "دبليو آر سي" لطموحها باستضافة جولتين في أمريكا الجنوبيّة، تأمل البطولة إقامتهما في حيّز ثلاثة أسابيع من أجل التقليص من الضغط اللوجيستيّ على الفرق.

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