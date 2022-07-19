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دبليو آر سي / رالي إستونيا أخبار

دبليو آر سي: تاناك ينفي شائعات خروج هيونداي من البطولة

قلل أوت تاناك من أهمية الشائعات التي أحاطت بإمكانية خروج هيونداي من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، مؤكداً أن الفريق قادر على التعافي من البداية الصعبة له في الحقبة الهجينة الحالية.

دبليو آر سي: تاناك ينفي شائعات خروج هيونداي من البطولة

عانت هيونداي من بداية صعبة لموسمها في الحقبة الهجينة الحالية للبطولة، حيث أثّر الإعلان المتأخر للمصنّع الكوري بالتزامه بالقوانين الجديدة، على تطوير السيارة الجديدة.

وكان الفريق يحاول تعويض ما فاته حتى الآن، إضافة إلى خروج المدير السابق أندريا أدامو من صفوف هيونداي، الأمر الذي صعّب من المهمة.

كما أن التضخم الحالي الذي يشهده العالم بأسره والنقص في أشباه الموصلات "ترانزيستور"، عوامل لا تساعد في تحسين الوضع.

وأظهرت هيونداي لمحات واعدة من الأداء حين فاز تاناك في ساردينيا، لكن موسمها شابته مشاكل الموثوقية وضعف الوتيرة كما كان الحال في إستونيا.

كل هذه الأمور أشعلت التكهنات بأن المصنّع بطل موسمي 2019 و2020، قد يفكر بترك البطولة. وهذه شائعات نفاها تاناك مباشرة في المؤتمر الصحفي عقب رالي إستونيا.

فقال: "هيونداي وبالتأكيد ستواصل المنافسة. هناك دعم رائع تحظى به في كوريا".

وأكمل: "بالتأكيد، الجميع يريد المزيد، نحتاج لتغييرات أكبر. نحن نعمل عليها، هذا الموسم يبدو مختلفاً لكنها حقبة هامة للرياضة على المدى الطويل".

أوت تاناك، هيونداي

أوت تاناك، هيونداي

تصوير: هيونداي

وبالرغم من إحباطه خلال الموسم، لكن بطل 2019 يبدو واثقاً من قدرة الفريق على تحسين الوضع قبل رالي فنلندا الشهر المقبل.

فقال: "أنا واثق أننا قادرون على الخروج بحل ما، هناك الكثير من التفاصيل التقنية نعمل عليها".

وأكمل: "السنوات الأخيرة كانت صعبة، خسرنا مدير الفريق العام الماضي. وكانت أوقاتاً صعبة، خاصة مع الأزمة العالمية وتغييرات القوانين".

وتابع: "بالتأكيد نحن بحاجة لقائد قوي. سنواصل العمل على إعادة هيونداي للمكانة التي تستحقها كي ننافس تويوتا".

واختتم: "هم أقوياء للغاية حالياً، معدل تطويرهم سريع. ومهمتنا كبيرة للغاية".

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