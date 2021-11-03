دبليو آر سي: تاناك يغيب عن الجولة الختامية في مونزا

أعلن سائق هيونداي موتورسبورت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء بأنّه اضطرّ "لاتّخاذ قرار صعب" بعدم المشاركة في الجولة الختامية من الموسم في إيطاليا والمقرر إقامتها في 18-21 نوفبمر/تشرين الثاني الجاري.

ويتواجد تاناك خارج المنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الخامس في الترتيب بعد موسم صعب شابته المشاكل الميكانيكية، ما أدّى تحقيقه لفوز وحيد وثلاث منصات تتويج أخرى.

مع ذلك، سيضرّ غياب بطل 2019 بفرص هيونداي الضعيفة في التغلّب على تويوتا نحو لقب الصانعين والذي سيُحسم في مونزا، إذ يتقدم الصانع الياباني بفارق 47 نقطة أمام الصانع الكوري الجنوبي.

"أنا مستاء جدًا لقول ذلك، لكنني للأسف لن أتمكن من المشاركة في رالي مونزا 2021 بسبب مسائل عائلية شخصية. ذلك قرار صعب للغاية، لكنه ضروري" كتب تاناك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "أتمنى الحظ الوافر لفريقنا في الجولة الختامية من البطولة، فما يزال هنالك الكثير للمنافسة عليه. أراكم قريبًا يا رفاق".

فيما أكّد بيان من الفريق أن سونينن سيحلّ مكان الإستوني، وجاء في البيان: "لدينا تغيير في اللحظات الأخيرة ضمن تشكيلتنا لرالي مونزا. حيث سيضطرّ للأسف أوت تاناك أن يتغيّب عن المشاركة في الحدث بسبب مسائل عائلية خاصة، إذ نتمنى له الأفضل ولا نطيق الانتظار كي يعود للمنافسة مع الفريق في 2022".

وتابع البيان: "في هذه الأثناء نرحّب بتيمو سونينن وملّاحه ميكو ماركولا في فريقنا، حيث سيحّل الفنلندي مكان أوت على متن سيارة هيونداي آر20 للجولة الختامية في إيطاليا".

جديرٌ بالذكر أنّ غيابه عن جولة مونزا يعني أن المشاركة التنافسية التالية لتاناك في "دبليو آر سي" ستكون في رالي مونتي كارلو العام المُقبل في 20-23 يناير/كانون الثاني.