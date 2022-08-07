دبليو آر سي: تاناك يتفوق على روفانبيرا ويسجل فوزًا مثيرًا في فنلندا

قدّم تاناك إحدى أفضل التأديات في مسيرته في "دبليو آر سي" مُروّضًا سيارته هيونداي آي20 التي لا تملك الوتيرة الأفضل في البطولة ليُلحق الهزيمة بروفانبيرا على أرضه بفارق 6.8 ثانية بعد معركة ثنائية ضارية.

انتزع بطل العالم لموسم 2019 صدارة الرالي في المرحلة الثانية يوم الجمعة، ومنذ ذلك الحين ضغط الإستوني دون توقف ليسجّل أزمنة صاروخية في المراحل متفوقًا على ثلاثي تويوتا.

وتقدّم إسابيكا لابي قطار الملاحقين لتاناك ليقترب إلى حدود 3.8 ثانية مساء الجمعة. لكن الأخير تعرض للضغط الأكبر من روفانبيرا يوم أمس السبت.

وقد انحرف الفنلندي عن المسار في مناسبتين بينما كان يحاول الاقتراب من تاناك، لكنه في ذات الوقت قدم أداءً قويًا في الأجواء الماطرة الصعبة ليقفز من المركز الرابع إلى الثاني.

بينما ساعده الفوز بخمس من المراحل في الاقتراب إلى حدود 8.3 ثانية من تاناك بالتوجه إلى المراحل الأربع الأخيرة لليوم الأحد.

مع ذلك، واصل تاناك الضغط ليعزز من صدارته أمام روفانبيرا قبل أن يتشارك الفوز بمرحلة للمرة الثانية خلال هذا الحدث.

وحافظ تاناك على رباطة جأشه في المرحلتين المتبقيتين ليحرم غريمه الفنلندي من الفوز برالي موطنه، بينما حصد روفانبيرا 5 نقاط إضافية في مرحلة الباورستيج ليعزز من صدارته للبطولة إلى 94 نقطة.

لابي نجح بتأمين آخر مراكز منصة التتويج بالرُغم من انقلاب سيارته جي آر ياريس في المرحلة ما قبل الأخيرة. فيما كان المركز الرابع من نصيب إلفين إيفانز زميله في تويوتا بعد معاناة مع الوتيرة لمجاراة المتصدرين.

المركز الخامس ذهب إلى تييري نوفيل سائق هيونداي أمام تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا وغوس غرينسميث وبيير لويس لوبيت سائقَي "ام-سبورت".

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، كان الفوز من نصيب تيمو سونينن على أرضه وأمام جماهيره متفوقًا على مواطنه إيميل ليندهولم بفارق 7.7 ثانية.