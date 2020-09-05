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دبليو آر سي / رالي إستونيا / تقرير القسم

دبليو آر سي: تاناك يتصدّر اليوم الثاني من رالي إستونيا وانسحاب نوفيل

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دبليو آر سي: تاناك يتصدّر اليوم الثاني من رالي إستونيا وانسحاب نوفيل
من قبل:
, رئيس التحرير

صعد السائق الإستوني أوت تاناك إلى صدارة رالي بلاده مع نهاية المرحلة الـ 11 من الرالي الذي يُشكّل الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2020.

نجا بطل العالم من الفخاف التي وقع بها منافسوه إثر تعثّرهم ومواجهتهم لمشاكل في تآكل الإطارات والثقوب خلال المراحل الحصوية السريعة.

انطلقت منافسات اليوم الثاني في الصباح الباكر من اليوم السبت إذ سُرعان ما خسر متصدّر المرحلة الأولى إسابيكا لابي أفضليته. فقد تمكّن السائق الفنلندي الواعد كيلي روفانبيرا من تصدّر المرحلة الثانية البالغ طولها 20.93 كلم ليصعد إلى صدارة الترتيب العام.

ولكن سائق تويوتا واجه المشاكل في المرحلة التالية عندما تسبب ثقب في الجزء الخلفي الأيمن بإحداث بعض الضرر في هيكل السيارة. وقد أدّت هذه الحادثة إلى خسارته لأفضليته وتراجعه إلى المركز الثامن وسط صعود تاناك إلى الصدارة على متن سيارة هيونداي.

وأمام حشدٍ كبير من الجماهير المحليّة، قدّم تاناك أداءً رائعًا ليتصدّر الرالي. وبحلول نهاية المرحلة الرابعة كانت هيونداي تحتلّ المراكز الثلاثة الأولى مع كريغ برين في المركز الثاني وتييري نوفيل في المركز الثالث.

وخلف هيونداي، تواجدت سيارتا تويوتا بقيادة إلفين إيفانز وسيباستيان أوجييه حيث تقدّم الأخير في المركز الرابع بعد تسجيله لأسرع زمن في المرحلة الخامسة.

تاناك واظب الضغط ورفع مستواه خلال المرور الثاني للمراحل، ولكن زميله برين كان السائق الأسرع على الإطلاق في المرحلتَين 9 و10 ما سمح له بتقليص الفارق مع تاناك.

ولكن هيونداي لم تسلم من المشاكل، إذ تعرّض نوفيل لحادثٍ خلال المرحلة السابعة دفعته للانسحاب. وهذا هو الانسحاب الثاني للسائق البلجيكي ما يعني بأنّ حظوظه بالمنافسة على لقب البطولة باتت شبه مستحيلة.

ومع وصول السيارات إلى نهاية اليوم (المرحلة الـ 11)، تواجد تاناك في الصدارة بفارق 11.7 ثانية عن برين، فيما احتلّ أوجييه المركز الثالث أمام زميله إيفانز والياباني الصاعد تاكاموتو كاتسوتا.

روفانبيرا أتى بالمركز السادس أمام مواطنه لابي، بينما أكمل تيمو سونينن وبيير لويس لوبيه بالإضافة إلى غاس غرينسميث ترتيب العشرة الأوائل.

تجدر الإشارة إلى أنّ اليوم الأخير (الأحد) يتألف من 6 مراحل خاصة بالسرعة.

دبليو آر سي: لابي الأسرع خلال المرحلة الأولى لرالي إستونيا

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دبليو آر سي: لابي الأسرع خلال المرحلة الأولى لرالي إستونيا
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حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي إستونيا
الكاتب خضر الراوي

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