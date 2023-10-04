دبليو آر سي: تاناك يترك صفوف أم-سبورت ليعود إلى هيونداي بدءاً من موسم 2024

تأتي خطوة انتقال بطل العالم لموسم 2019، بعد أيام فقط من ثاني فوز له في الموسم مع أم-سبورت في رالي التشيلي.

وستكون هذه ثاني مشاركة له مع الفريق الكوري الجنوبي، بعد أن تركه مع بقاء عام واحد من عقده سابقاً، نهاية موسم 2022.

وعدا عن فوزه في السويد والتشيلي والمركز الثاني في كرواتيا، لم يكن موسم تاناك جيداً مع أم-سبورت، حيث تعرض للكثير من مشاكل الموثوقية وسوء الحظ.

ويبدو أن صاحب الـ 35 عاماً مقتنع بأن إدارة هيونداي الجديدة، بقيادة سيريل أبيتبول مدير فريق رينو السابق في الفورمولا واحد والمدير التقني الجديد وموظف فولكسفاغن وويليامز السابق، فرانسوا خافيير دوميزون.

حيث قال: "منذ افتراقنا، منذ عام واحد، كان الفريق يعمل بشكل جاد مع إعادة هيكلة القسم التقني. تمتلك هيونداي رؤية واضحة وهدفاً للمستقبل القريب، وذلك أمر أقنعني بالانضمام مجدداً".

وأكمل: "هدفنا في هذه المرحلة الجديدة ليس إلا الفوز بالألقاب الثلاثة، ولدينا جميع الأدوات الضرورية لتحقيقه".

من جهته، صرح أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ضم تاناك، بمثابة نية واضحة لدى هيونداي حيال التزامها بالبطولة.

فقال: "من وجهة نظري، ذلك أمر هام جداً، التوقيع مع بطل عالم وفائز بالراليات والبطولات، لهو أمر هام جداً، وهذا كان أحد أهدافنا منذ انضمامي للفريق".

وأكمل: "إنها طريقة للتعبير عن طموحنا لكن بطريقة تُظهر أن التغييرات التي أجريناها بدأت تؤتي ثمارها، لأن أوت يعود لنا بناءً على كل ذلك".

وتابع: "نعتقد أن عملنا لا يصب لمصلحة هيونداي فقط، بل للرياضة ككل عبر تحسين التنافسية وسط قوة تويوتا. نريد منافسين أقوياء لـ تويوتا بدءاً من العام المقبل".

وسيقود تاناك إلى جانب تييري نوفيل كزميل يمتلك عقداً حتى الموسم المقبل.