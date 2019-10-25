دبليو آر سي: تاناك يتّجه لمغادرة تويوتا لصالح هيونداي في خطوة مفاجئة لموسم 2020

كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أكّد إكتمال الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري، في الوقت الذي نفى فيه تاناك - الذي قاد لصالح تويوتا على مدار الموسمين الماضيين - وجودى أيّة اتّفاقات وأصرّ على أنّ تركيزه ما يزال ينصبّ فقط على تأمين أولى ألقابه في البطولة في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع.

فيما جاء على لسان أحد المصادر قوله: "تُعدّ هيونداي خيارًا جيّدًا، إذ أنّ أوت يعلم ما سيحصل عليه والموقع الذي سيتواجد فيه بالعمل مع (مدير الفريق أندريا) أدامو".

وعند سؤاله إذا ما كان وقّع مع تاناك، قال أندريا أدامو مدير قسم رياضة السيارات لدى هيونداي: "لا. أرغب برؤية كيف يسير الوضع أولًا".

وأضاف: "لا أعلم إذا كان أوت قد وقعّ مع طرف آخر، إذ أنّني أشاهد هذا الفيلم وأستمتع به. أرى العديد من الممثلين يلعبون أدوارًا في ذلك الفيلم والذين أرى بأنّهم أذكى مني كثيرًا وأفضل".

وتابع: "أنا الفتى الجديد في ذلك العالم، إذ لست قادرًا على المنافسة ضمن ذات المستوى مثلهم".

وبينما يتصدّر تاناك ترتيب البطولة على متن سيارة تويوتا ياريس، لكنّه عانى من عدد من المشاكل الميكانيكية على مدار الموسم.

حيث كان العطل في نظام التوجيه في إيطاليا أكثر ما كلّفه على الأرجح، حيث حرمه من الفوز الذي كان ليحسم اللقب لصالحه بالفعل.

من جانبه، صرّح تومي ماكينن مدير فريق تويوتا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في هذا الشأن قائلًا: "ليس لدي ما أقوله حول ذلك مُطلقًا. ما نزال ضمن المحادثات، وننتظر ردّ أوت".

وستُكمل خطوة انتقال تاناك تلك تشكيلة فريق هيونداي، مع نوفيل على متن السيارة الثانية بشكل كامل، وتناوب كلّ من داني سوردو وسيباستيان لوب على قيادة السيارة الثالثة. كما شاركت هيونداي كذلك هذا الموسم مع أندرياس ميكيلسن وكريغ برين.

السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو الفراغ الذي سيتركه تاناك في صفوف تويوتا، حيث أنّ كالي روفانبيرا هو السائق الوحيد الذي يرتبط مع الصانع الياباني بعقد للموسم المُقبل، في حين أنّ هنالك مفاوضات جارية الآن مع كلّ من ياري-ماتي لاتفالا وكريس ميك لموسم 2020.

وقد بدأت بالفعل تكهّنات الآن حول إمكانية انتقال حامل اللقب سيباستيان أوجييه من سيتروين ليخوض موسمه الأخير قبل الاعتزال ضمن صفوف تويوتا.