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دبليو آر سي تؤجل خطط إقامة جولة في الشرق الأوسط إلى 2024

تعمل بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" على إقامة رالي صحراوي في الشرق الأوسط في 2024، وذلك بعد عدم إكتمال خطط إقامته هذا العام.

دبليو آر سي تؤجل خطط إقامة جولة في الشرق الأوسط إلى 2024

أشارت "دبليو آر سي" في وقت سابق من هذا العام إلى رغبتها بإضافة حدث صحراوي على روزنامتها يُقام في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم وصفه من قِبَل سايمون لاركين مدير الأحداث في البطولة على أنه "الحلقة المفقودة" على الروزنامة.

وكان من المتوقّع أن يتواجد ذلك الحدث - والذي كان من المتوقع إقامته في المملكة العربية السعودية - على روزنامة الموسم المُقبل، لكنه كان غائبًا عن الروزنامة التي تم تأكيدها بالأمس لموسم 2023 مع 13 جولة.

مع ذلك، أصدرت دبليو آر سي بيانًا شددت فيه على رغبتها بالعودة إلى الشرق الأوسط في العام المُقبل، لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهم بأن الحدث من المرجح أن يُقام في 2024.

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وكانت المرة الأخيرة التي استضافت فيها منطقة الشرق الأوسط جولة على روزنامة "دبليو آر سي" في 2022 مع رالي الأردن.

وجاء في بيان دبليو آر سي: "لا يخفى على أحد أننان ننظر بجدية في إقامة جولة في الشرق الأوسط لأجل التحدي الفريد بالكامل الذي سيجلبه مثل هذا الحدث إلى البطولة".

وأضاف البيان: "ومن أجل التحضير لحدث مستقبلي على نحوٍ جيد وليكون لدينا الوقت الكافي لتنظيم ذلك المشروع سويًا، فإننا نعمل بجد كبير لتكون هنالك جولة دبليو آر سي في الشرق الأوسط في 2024".

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دبليو آر سي: المكسيك، تشيلي ورالي أوروبي جديد ينضمون إلى روزنامة 2023
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دبليو آر سي: المكسيك، تشيلي ورالي أوروبي جديد ينضمون إلى روزنامة 2023

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دبليو آر سي تؤجل خطط إقامة جولة في الشرق الأوسط إلى 2024
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