دبليو آر سي: تأكيد غياب نيوزيلندا عن روزنامة موسم 2023

جاء الإعلان على ضوء عودة الرالي المنتظرة بعد غياب دام عشر سنوات. وأشار المنظمون إلى الرغبة الكبيرة لدى الجمهور المحلي لإقامة الحدث، وأن إقامته كل "عامين أو ثلاثة" سيكون الحل العمليّ.

وتعمل "دبليو آر سي" على روزنامة موسعة من 14 جولة للموسم المقبل، قد تتضمن خمس جولات خارج أوروبا، في كينيا، اليابان، إضافة إلى توقعات بالعودة إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى جولة في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يعود رالي نيوزيلندا في 2020 إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2012، لكن جائحة كورونا أجلت ذلك.

حيث قال رئيس الرالي بيتر جونسون: "نعتقد أن هناك مستقبلاً مشرقاً للرالي في نيوزيلندا. الاهتمام كبير للغاية لدى الجمهور في بلادنا".

وأكمل: "سيكون الرالي هذا الأسبوع، الحدث الأول لرياضة السيارات الذي يضم مركبات هجينة مع وقود مستدام، وهذا ما يفتتح عصراً جديداً في تاريخ رياضة السيارات".

وتابع: "نحن واثقون من نجاح الحدث، ما يؤسس لعودة قوية في 2024".

داني سوردو، كارلوس دي باريو، ميني تصوير: صور ساتون

وأكد جونا سيبل مدير قسم الترويج لدى "دبليو آر سي" أن المباحثات جارية بالفعل لتأمين عودة الرالي في المستقبل.

فقال: "ها نحن بعد عامين لكن الحماسة والترقب ما زالا مرتفعين. مع العمل الرائع الذي يقوم به المنظمون، فسنجد طريقنا لضمان تأسيس قاعدة قوية للعودة مستقبلاً".

وأكمل: "هذا سيتطلب التزاماً واضحاً من السلطات المعنية، ونحن في خضم مفاوضات حيال ذلك بالفعل".

واختتم: "تمتلك نيوزيلندا تاريخاً زاخراً في ’دبليو آر سي’، وقد رأينا عودة راليات أخرى بالفعل، وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا، أن نحافظ على تواجد مثل هذه الراليات".