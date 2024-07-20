دبليو آر سي: تأكيد غياب رالي كرواتيا عن روزنامة 2025

ستغيب كرواتيا عن روزنامة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الموسم المُقبل، وفق ما أكّده منظمو الحدث.

كان من المتوقع أن تغيب كرواتيا عن روزنامة الـ 14 جولة المتوقعة لموسم 2025 في "دبليو آر سي"، وذلك بعد إضافة البطولة لـ 3 أحداث جديدة في جزر الكناري، باراغواي والمملكة العربية السعودية.

وقد خاض مروج "دبليو آر سي" محادثات لتجديد العقد مع كرواتيا وأكّد بيان من منظمي الرالي بأنه تم عرض صفقة بـ 3 سنوات، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي لتمديد بقاء الحدث على الروزنامة منذ انضمامه في 2021.

وقد جاء في بيان من دانيال ساسكين، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي كرواتيا: "بعد النجاح التنظيمي لرالي كرواتيا 2023، عُرض علينا عقد بـ 3 سنوات من 2025 إلى 2027، وقد حاولنا تأمين كل المستندات الضرورية لتوقيع العقد، وتحديدًا الضمانات من المنظمات المحلية".

وأضاف: "لكننا للأسف لم نتمكن حتى هذا اليوم من الحصول على جميعها، والخيار الواقعي الوحيد الآن هو أن نشارك في روزنامة بطولة الراليات الأوروبية في 2025، مع عودة إلى دبليو آر سي في موسمي 2026 و2027 على أمل الحصول قريبًا على تلك الضمانات".