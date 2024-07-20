دبليو آر سي: تأكيد غياب رالي كرواتيا عن روزنامة 2025
الرالي الأسفلتي الذي تواجد على روزنامة بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في 2021 يأمُل العودة من جديد في 2026.
جريجوار مونستر ولويس لوكا، فريق أم-سبورت فورد بوما
الصورة من قبل: مكلين / صور لات
ستغيب كرواتيا عن روزنامة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الموسم المُقبل، وفق ما أكّده منظمو الحدث.
كان من المتوقع أن تغيب كرواتيا عن روزنامة الـ 14 جولة المتوقعة لموسم 2025 في "دبليو آر سي"، وذلك بعد إضافة البطولة لـ 3 أحداث جديدة في جزر الكناري، باراغواي والمملكة العربية السعودية.
وقد خاض مروج "دبليو آر سي" محادثات لتجديد العقد مع كرواتيا وأكّد بيان من منظمي الرالي بأنه تم عرض صفقة بـ 3 سنوات، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي لتمديد بقاء الحدث على الروزنامة منذ انضمامه في 2021.
وقد جاء في بيان من دانيال ساسكين، رئيس اللجنة التنظيمية لرالي كرواتيا: "بعد النجاح التنظيمي لرالي كرواتيا 2023، عُرض علينا عقد بـ 3 سنوات من 2025 إلى 2027، وقد حاولنا تأمين كل المستندات الضرورية لتوقيع العقد، وتحديدًا الضمانات من المنظمات المحلية".
وأضاف: "لكننا للأسف لم نتمكن حتى هذا اليوم من الحصول على جميعها، والخيار الواقعي الوحيد الآن هو أن نشارك في روزنامة بطولة الراليات الأوروبية في 2025، مع عودة إلى دبليو آر سي في موسمي 2026 و2027 على أمل الحصول قريبًا على تلك الضمانات".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"
راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً
فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات