دبليو آر سي: تأجيل جولتَي البرتغال وإيطاليا بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"

كان من المقرّر أن تستضيف البرتغال الجولة الخامسة من موسم 2020 في "دبليو آر سي" في الفترة بين 21 و24 مايو/أيار المُقبل، في حين كانت إيطاليا على موعد مع زيارة قطار البطولة لها في بداية يونيو/حُزيران.

ومع تمديد حالة الطوارئ في البرتغال نتيجة تفاقم تفشّي وباء "كوفيد-19"، وبينما تستمر إيطاليا في كونها بؤرة هذا الوباء في أوروبا، فقد وافق الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" على تأجيل كلا الحدثَين.

هذا ولم يتم بعد تحديد موعدين جديدين لإقامة الحدثين.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح أوليفر سييسلا المدير العام للشركة المروّجة للبطولة في هذا الصّدد قائلًا: "ستعمل كلّ الأطراف من أجل تحديد البدائل المحتملة للراليّات المؤجّلة في وقت لاحق من هذا العام في حال تحسّن الوضع، بالأخذ في الحسبان الجوانب اللوجستية للبطولة، قدرة المتنافسين على السفر من جديد وقدرة الدولة المعنية على الاستعداد واستضافة إحدى الجولات في مثل هذه الظروف".

جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّت إقامة رالي المكسيك في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنّ تمّ تقليص مراحله بثلاثٍ من أجل مساعدة الفرق على تفادي قيود السفر.

وقد صرّح الفائز بالرالي سيباستيان أوجييه عقب الحدث بأنّه ما كان يجب إقامته من الأساس في ظل هذه الظروف.