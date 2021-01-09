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دبليو آر سي: بريطانيا تخسر مكانها على روزنامة 2021 لصالح أولى الجولات في بلجيكا

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دبليو آر سي: بريطانيا تخسر مكانها على روزنامة 2021 لصالح أولى الجولات في بلجيكا

أضافت بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بلجيكا إلى روزنامتها لموسم 2021، لتحل مكان رالي بريطانيا الذي كان من المقترح إقامته في أيرلندا الشمالية.

سيُقام رالي إيبره في بلجيكا في أغسطس/آب القادم، على الرُغم من أنّه لم يتم تحديد موعد نهائي للحدث البلجيكي الأسفلتي الكلاسيكي.

وكانت بلجيكا على روزنامة موسم 2020 المعدلة، لكنّ تم تأجيل الحدث بشهر قبل أن يتم إلغاؤه إثر ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتعقيبًا على ذلك، قال جونا سييبل المدير العام لمروّج البطولة: "لطالما كانت إيبره حجر أساس في منافسات الراليات الأوروبية لأكثر من نصف قرن. حيث أنّ صعودها إلى منافسات دبليو آر سي سيوفّر أحد أشرس التحديات في الموسم، إذ أنني مسرور بأنّ البطولة ستزور أخيرًا بلجيكا بعد التأجيل المؤسف في العام الماضي".

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وكانت أيرلندا الشمالية على الطريق لاستضافة رالي بريطانيا بعد تراجع ويلز، لكنّ المروّجين عانوا من أجل إقناع وزارة السياحة هناك بأنّ ذلك الحدث يمثّل قيمة مالية جيّدة.

وتعليقًا على خروج بريطانيا من روزنامة هذا العام، أضاف سييبل قائلًا: "من المُحزن بأنّ بطولة العالم للراليات لن تتمتع بجمال أيرلندا الشمالية هذا العام، لكنّ استمرار جائحة كورونا ما يزال يؤثر على الاقتصاد العالمي".

وأكمل: "لكن علينا تقبّل هذا الوضع لموسم 2021، والتركيز على محادثاتنا من أجل استكشاف راليات لموسم 2022".

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