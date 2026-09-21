قدّم بروجكت رالي ون رسميًا سيارته المشاركة في بطولة العالم للراليات 2027 أمام الجمهور، مع استهدافه المشاركة بسيارتين في الجولة الافتتاحية للموسم المقبل في مونت كارلو.

وكشف الفريق البلجيكي النقاب عن سيارته الجديدة بالكامل، والتي جرى بناؤها وفقًا للوائح التقنية الجديدة لبطولة العالم للراليات لعام 2027، خلال فعالية رالي 4 باسيون في هوي، بلجيكا.

وأسس بروجكت رالي ون مهندس رياضة المحركات المخضرم ليونيل هانسن، والمدير السابق للراليات في "فيا" ورئيس فريق سيتروين في بطولة العالم للراليات ييف ماتون، حيث أعلن المشروع في ديسمبر الماضي خططه لتصميم وبناء واعتماد سيارة بمواصفات دبليو آر سي 27.

ويُعد الفريق واحدًا من مشروعين متخصصين في إعداد السيارات، إلى جانب آر إم سي موتورسبورت الإسباني، اللذين التزما باللوائح التقنية الجديدة لبطولة العالم للراليات، والتي تسمح الآن لمختصي إعداد السيارات بأن يصبحوا صانعين.

وأكمل بروجكت رالي ون أول اختبار لسيارته الجديدة في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وأجرى الآن اختبارات على الأسفلت لمسافة 750 كيلومترًا في فرنسا، بقيادة السائقين المخضرمين ستيفان لوفيفر وبرونو ثيري.

وأكد الفريق أن بطل الراليات الأوروبي المتوج حديثًا والسائق السابق لفريق مصنعي في بطولة العالم للراليات تييمو سونينن سيتولى قيادة المرحلة التالية من تطوير السيارة على المسارات الحصوية الشهر المقبل.

اختبار الأداء لسيارة "بروجكت رالي 1" لموسم 2027 الصورة من قبل: Project Rally One

حيث قال هانسن: "دخل بروجكت رالي ون الآن مرحلته الأخيرة قبل اعتماد السيارة، والمقرر في الأول من نوفمبر. لقد أكملنا للتو خمسة أيام من اختبارات الأسفلت، قطعنا خلالها 750 كيلومترًا من دون مواجهة أدنى مشكلة في الموثوقية، مع تحقيق مستوى الأداء الذي كنا نتوقعه".

وأكمل: "بمجرد اكتمال عملية الاعتماد، سنواصل إجراء المزيد من جلسات الاختبار، مرة أخرى على الأسفلت الأسبوع المقبل، قبل الانتقال إلى المسارات الحصوية في أكتوبر. وهذا يعني أننا نسير وفق الجدول الزمني المحدد، ولا يزال هدفنا يتمثل في إدخال سيارتين من بروجكت رالي ون في رالي مونت كارلو 2027".

وتابع: "إنه تحدٍ يتطلب الكثير، لكنه لا يزال واقعيًا. ولا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب إنجازها من الآن وحتى ذلك الحين".

وتستمد السيارة قوتها من محرك تابع لمجموعة فولكسفاغن، مشابه للوحدة المستخدمة في سيارة سكودا فابيا آر إس رالي 2. وقد أُجريت تعديلات واسعة النطاق على المحرك ووحدة نقل الحركة لجعلهما متوافقين مع لوائح دبليو آر سي 27، مع تحقيق أهداف الأداء الخاصة بالمشروع.

وفي الوقت الحالي، لا ترتبط السيارة بشكل مباشر بأي طراز حالي من سيارات الطرق، رغم أن تصميمها يتضمن بعض السمات التصميمية المستوحاة من بورشه، وهي علامة يعرفها هانسن جيدًا من خلال عمله على تطوير سيارة 992 رالي جي تي.

وأوضح هانسن: "كما يعلم الجميع، لدي علاقة طويلة الأمد مع علامة ألمانية معروفة، وهو ما ينعكس في المظهر المستقبلي إلى حد ما للسيارة. ومع ذلك، فإن هذه العلامة ليست مشاركة في بروجكت رالي ون، سواء من الناحية التقنية أو المالية. وبالنسبة إلى تصميم وبناء الهيكل الخارجي، تمكنا من الاعتماد على خبرات شركة فاستر ريسينغ، وهي شركة مقرها باريس وتتمتع بخبرة تمتد إلى 35 عامًا في رياضة المحركات. وكانت النتيجة ناجحة للغاية".

بروجكت رالي وَن الصورة من قبل: Project Rally One

وتابع "بينما نكشف رسميًا اليوم عن بروجكت رالي ون، إلى جانب الفريق المحيط بي، لا يسعنا سوى أن نفخر بما حققناه حتى الآن، مع إدراكنا الكامل في الوقت ذاته لحجم المهمة التي لا تزال أمامنا".

وأردف: "عملية الاعتماد هي نفسها الخاصة بتويوتا. ومع ذلك، فإن أي مقارنة بين عملاق في صناعة السيارات وفريق خاص تنتهي عند هذا الحد. ميزانيتنا الإجمالية محدودة، ما يعني أنه يتعين علينا أن نبقى مستجيبين وفعالين باستمرار. نحن لسنا فريقًا مصنعيًا، لكننا نستعد للمنافسة في الساحة نفسها".

وتابع: "لقد تطلب تطوير السيارة حتى الآن نحو 4500 ساعة، ولا يزال هناك قدر كبير من العمل أمامنا".

ولم يحسم الفريق بعد تشكيلة سائقيه للموسم المقبل، لكنه أكد أن المشروع يجذب اهتمام عدد من السائقين المحتملين.

وقال المدير الرياضي آلان بيناس: "يضم بروجكت رالي ون في الوقت الحالي 21 موظفًا بدوام كامل. ويتمثل التحدي، بالطبع، في وضع الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة ضمن إطار زمني ضيق للغاية، ولا سيما مع وجود رالي مونت كارلو 2027 هدفًا لنا".

واختتم: "لا يزال من المبكر جدًا الإعلان رسميًا عن أي شيء يتعلق بتشكيلة السائقين في مونت كارلو، لكن المناقشات مستمرة. ويمكنني أن أؤكد أن بروجكت رالي ون يحظى بالتأكيد بقدر كبير من الاهتمام".