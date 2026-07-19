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دبليو آر سي رالي إستونيا

دبليو آر سي: باجاري يحقق أول انتصار في مسيرته بعد أداء مهيمن في رالي إستونيا

حقق الفنلندي سامي باجاري أول انتصار له في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعدما فرض سيطرته الكاملة على رالي إستونيا وقاد من البداية حتى النهاية ليمنح تويوتا فوزًا مستحقًا عقب أداء استثنائي على الطرقات الحصوية السريعة.

منشور:
سامي باجاري وماركو سالمينين، تويوتا ريسينغ

سامي باجاري وماركو سالمينين، تويوتا ريسينغ

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تمكن باجاري، بمساعدة ملاحه ماركو سالمينين، من إنهاء الرالي متقدمًا بفارق 19.5 ثانية على زميله في فريق تويوتا أوليفر سولبرغ وملاحه إليوت إدموندسون، بعدما قدم أفضل أداء في مسيرته حتى الآن.

وأظهر السائق البالغ من العمر 24 عامًا سرعة مذهلة وثباتًا كبيرًا طوال الرالي الذي أقيم وفق الصيغة الجديدة الممتدة على 50 ساعة، إذ تصدر جميع المراحل من البداية إلى النهاية، وفاز في 12 من أصل 18 مرحلة خاصة، بينها سلسلة مميزة من تسعة انتصارات متتالية في المراحل.

وكان سولبرغ، الفائز برالي إستونيا قبل 12 شهرًا، المنافس الأبرز لباجاري، إلا أن الفائز برالي مونتي كارلو لم يتمكن من إيجاد الإحساس المطلوب خلف المقود لمجاراة سرعة زميله. ونجح في تقليص الفارق إلى 14.1 ثانية بعدما فاز بمرحلتين صباح السبت، لكن باجاري رد بقوة خلال فترة بعد الظهر ليعيد توسيع الفارق ويحسم الأمور.

ولم يُظهر باجاري أي تأثر بضغط المنافسة رغم خوضه هذا الموقف للمرة الأولى، لينهي الرالي بفوز تاريخي.

وبات باجاري ثاني سائق يحقق أول انتصار له في بطولة العالم هذا الموسم، على خطى زميله في تويوتا تاكاموتو كاتسوتا. كما عزز هذا الفوز آماله في المنافسة على اللقب بعدما تقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 33 نقطة عن متصدر البطولة وزميله إلفين إيفانز.

ورغم شعور سولبرغ بالإحباط لعدم قدرته على منافسة باجاري على الفوز، فإنه خرج راضيًا عن اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، خاصة بعد تعرضه لأربع حوادث في آخر خمس جولات. كما غادر إستونيا برصيد 27 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة في "سوبر صنداي" وفاز بالمرحلة الختامية "باور ستايج".

وشهد الصراع على المركز الثالث منافسة قوية بين ثنائي هيونداي أدريان فورمو وتييري نوفيل، اللذين استفادا من موقع انطلاقهما ليتقدما إلى المركزين الثالث والرابع منذ يوم الجمعة.

ومع لعب ترتيب الانطلاق دورًا مؤثرًا، تمكن ثنائي هيونداي من الابتعاد عن بقية المنافسين، لكنهما لم يمتلكا السرعة الكافية لمنافسة سيارات تويوتا المتصدرة. وقاد فورمو هجوم الفريق، رغم نجاته من لحظة خطيرة بعد قفزة في المرحلة الثانية، واصطدامه بحاجز مضاد لقطع المنعطفات، إضافة إلى تعرضه لثقب بطيء في أحد الإطارات يوم السبت.

أما نوفيل، الذي اشتكى في بداية الرالي من غياب الشعور بسيارته "آي20ان"، فقد تحسن أداؤه تدريجيًا، وسجل أسرع زمن في المرحلة الخامسة عشرة ليقلص الفارق مع فورمو إلى 1.9 ثانية.

لكن فورمو رد بقوة يوم الأحد، وقدم أداءً مميزًا في المرحلة قبل الأخيرة ليؤمن المركز الثالث، بينما اكتفى نوفيل بالمركز الرابع.

وأنهى بطل العالم سيباستيان أوجييه، الذي شارك في رالي إستونيا لأول مرة منذ عام 2021، المنافسات في المركز الخامس بعدما تضرر من ترتيب الانطلاق، لكنه نجح في تحقيق هدفه بالتفوق على منافسيه في البطولة إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا.

وعانى متصدر البطولة إيفانز مجددًا من فتح الطريق أمام المنافسين يوم الجمعة، لينهي اليوم الأول في المركز التاسع، قبل أن يستفيد من موقع انطلاق أفضل يوم السبت ويتقدم إلى المركز السادس، وهو المركز الذي حافظ عليه حتى النهاية. كما أضاف سبع نقاط من "سوبر صنداي" ليعزز صدارته للبطولة بفارق 25 نقطة عن كاتسوتا.

واستفاد إيفانز من انسحاب كاتسوتا بعد تعرضه لانفجار إطار وثقب آخر أثناء احتلاله المركز السادس يوم الجمعة، إضافة إلى ثقب إطار لسائق إم-سبورت فورد مارتينز سيسكس، ومشكلة في مجمع العادم أجبرت جوش ماكإرلين على الانسحاب يوم السبت.

وعاش سيسكس راليًا حافلًا بالأحداث، إذ بدأه بعقوبة زمنية بلغت 20 ثانية بعد تأخره دقيقتين عن الخروج من منطقة الصيانة، بينما كان فريق إم-سبورت يصلح الأضرار الناتجة عن حادثه في مرحلة "الشيكدوان". ورغم ذلك، أظهر السائق اللاتفي سرعة قوية مكنته من التقدم إلى المركز السادس قبل أن يتراجع إلى السابع بسبب ثقب في أحد الإطارات.

وخاض إيسابيكا لابي أول مشاركة له مع المقعد الثالث في هيونداي منذ رالي كينيا في مارس، لكن الرالي جاء صعبًا بالنسبة للفنلندي الذي عانى من استخراج السرعة من سيارته "آي20ان"، لينهي المنافسات في المركز الثامن أمام جون أرمسترونغ سائق إم-سبورت، الذي تأخر بعد تعرضه لثقب إطار في المرحلة الافتتاحية.

وأكمل الإستوني روبرت فيرفيس قائمة العشرة الأوائل، بعدما فاز بفئة دبليو آر سي2 بفارق 7.6 ثانية إثر صراع قوي مع تيمو سونين ورووبي كورهونين.

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جميع الإحصائيات
 
المركز السائق/المُعاون # السيارة العقوبة التوقيت الكامل الفاصل
1 Finland س. باجاري Finland م. سالينن Toyota Gazoo Racing WRT2 5 Toyota GR Yaris Rally1  

2:31:16.500

  
2 Sweden أ. سولبيرغ United Kingdom إ. إدموندسون تويوتا ريسينغ 99 Toyota GR Yaris Rally1  

+19.5

2:31:36.000

 19.500
3 France أ. فورماو France أ. كوريا هيونداي موتورسبورت 16 Hyundai i20 N Rally1  

+53.8

2:32:10.300

 34.300
4 Belgium ت. نوفيل Belgium م. ويداغ هيونداي موتورسبورت 11 Hyundai i20 N Rally1  

+59.7

2:32:16.200

 5.900
5 France س. أوجييه France ف. لوندي تويوتا ريسينغ 1 Toyota GR Yaris Rally1  

+1'32.9

2:32:49.400

 33.200
6 United Kingdom إ. إيفانز United Kingdom س. تويوتا ريسينغ 33 Toyota GR Yaris Rally1  

+2'01.0

2:33:17.500

 28.100
7 Latvia م. سيسكس
R. Francis أم-سبورت
 22 Ford Puma Rally1  

+2'15.3

2:33:31.800

 14.300
8 Finland إ. لابي
E. Mälkönen هيونداي موتورسبورت
 4 Hyundai i20 N Rally1  

+3'02.3

2:34:18.800

 47.000
9 Ireland ج. أرمسترونج
S. Byrne أم-سبورت
 95 Ford Puma Rally1  

+3'28.0

2:34:44.500

 25.700
10
R. Virves
J. Viilo توك سبورت دبليو آر تي
 23 Škoda Fabia RS Rally2  

+8'33.1

2:39:49.600

 5:05.100
11 Finland ت. سونينن
J. Hussi
21 Toyota GR Yaris Rally2  

+8'40.7

2:39:57.200

 7.600
12
R. Korhonen
A. Viinikka Rautio Motorsport
 20 Toyota GR Yaris Rally2  

+8'41.9

2:39:58.400

 1.200
13 Finland إ. ليندهولم
G. Morales توك سبورت دبليو آر تي
 25 Škoda Fabia RS Rally2  

+9'24.4

2:40:40.900

 42.500
14
M. Johansson
J. Grönvall
31 Škoda Fabia RS Rally2  

+10'21.5

2:41:38.000

 57.100
15
P. Enok
S. Simm Printsport
 38 Škoda Fabia RS Rally2  

+10'35.5

2:41:52.000

 14.000
16
K. Martin Volver
A. Sõna
40 Toyota GR Yaris Rally2  

+10'44.5

2:42:01.000

 9.000
17
L. Joona
A. Linnaketo
28 Škoda Fabia RS Rally2  

+10'44.6

2:42:01.100

 0.100
18 Estonia ر. يورجنسون Estonia س. أوجا أم-سبورت 35 Ford Fiesta Rally2  

+10'47.0

2:42:03.500

 2.400
19
J. Ralf Nõgene
A. Lesk
41 Toyota GR Yaris Rally2  

+11'04.0

2:42:20.500

 17.000
20 United Kingdom غ. غرينسميث Sweden ج. أندرسون 26 Toyota GR Yaris Rally2  

+11'15.6

2:42:32.100

 11.600
21 Japan ت. كاتسوتا Ireland آ. جونستون تويوتا ريسينغ 18 Toyota GR Yaris Rally1  

+13'23.6

2:44:40.100

 2:08.000
22
T. Matsushita
P. Kelander Toyota Gazoo Racing WRT NG
 43 Toyota GR Yaris Rally2  

+13'25.7

2:44:42.200

 2.100
23
U. Aava
S. Kütt RedGrey Team
 59 Toyota GR Yaris Rally2  

+14'07.2

2:45:23.700

 41.500
24
S. Goto
J. Lindberg Toyota Gazoo Racing WRT NG
 44 Toyota GR Yaris Rally2  

+14'37.5

2:45:54.000

 30.300
25
G. Trentin
P. Elia Ometto MT Racing SRL
 32 Škoda Fabia RS Rally2  

+15'13.0

2:46:29.500

 35.500
26
F. Zaldívar
M. Der Ohannesian
24 Škoda Fabia RS Rally2  

+16'21.9

2:47:38.400

 1:08.900
27
T. Kauppinen
S. Virtanen Rautio Motorsport
 42 Toyota GR Yaris Rally2  

+17'58.6

2:49:15.100

 1:36.700
28
A. Pelamourgues
B. Pouget
30 Hyundai i20 N Rally2  

+20'01.6

2:51:18.100

 2:03.000
29
T. Abramowski
J. Wróbel
50 Ford Fiesta Rally3  

+21'19.0

2:52:35.500

 1:17.400
30
N. Otto
H. Magalhães
57 Ford Fiesta Rally3  

+29'16.5

3:00:33.000

 7:57.500
31
Y. Yamamoto
Ireland ج. فولتون Printsport 		29 Toyota GR Yaris Rally2  

+31'18.6

3:02:35.100

 2:02.100
32
L. Hoelbling
F. Fiorini
61 Škoda Fabia RS Rally2  

+31'27.2

3:02:43.700

 8.600
33 Netherlands ب. تين برينكي
T. Woodburn
34 Toyota GR Yaris Rally2  

+31'52.5

3:03:09.000

 25.300
34
J. Keferbock
I. Minor WRC Masters Cup
 45 Toyota GR Yaris Rally2  

+35'15.4

3:06:31.900

 3:22.900
35
N. Bruun
P. Olmos
51 Ford Fiesta Rally3  

+35'21.7

3:06:38.200

 6.300
36
T. Pärs
A. Heina
64 Peugeot 208 Rally4  

+37'25.2

3:08:41.700

 2:03.500
37
I. Hatanmaa
D. Kammersgaard
60 Ford Fiesta Rally3  

+37'54.2

3:09:10.700

 29.000
38
M. Andre Martinez
M. Aranguren
58 Ford Fiesta Rally3  

+41'37.1

3:12:53.600

 3:42.900
39
U. Soylu
A. Yalçın Mehmet WRC Masters Cup
 46 Škoda Fabia RS Rally2  

+50'21.5

3:21:38.000

 8:44.400
40
M. Karppanen
K. Pereläinen
63 Renault Clio Rally3  

+55'47.1

3:27:03.600

 5:25.600
41
J. Solans
R. Sanjuan PH.Ph
 27 Škoda Fabia RS Rally2  

+1:01'05.1

3:32:21.600

 5:18.000
42
K. Yanaguida
J. Koski-Lammi Toyota Gazoo Racing WRT NG
 49 Renault Clio Rally3  

+1:11'21.0

3:42:37.500

 10:15.900
43 Ireland ج. ماكيرلين Ireland إ. تريسي أم-سبورت 55 Ford Puma Rally1  

+1:21'55.0

3:53:11.500

 10:34.000
44
K. Kazaz
C. Silvestre Team Petrol Ofisi
 53 Ford Fiesta Rally3  

+1:35'35.9

4:06:52.400

 13:40.900
45
E. Unt
A. Vahtra
62 Ford Fiesta Rally3  

+1:40'49.5

4:12:06.000

 5:13.600
46
J. Nikara
T. Maekawa Toyota Gazoo Racing WRT NG
 54 Renault Clio Rally3  

+1:51'16.1

4:22:32.600

 10:26.600
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