دبليو آر سي: باجاري يحقق أول انتصار في مسيرته بعد أداء مهيمن في رالي إستونيا

تمكن باجاري، بمساعدة ملاحه ماركو سالمينين، من إنهاء الرالي متقدمًا بفارق 19.5 ثانية على زميله في فريق تويوتا أوليفر سولبرغ وملاحه إليوت إدموندسون، بعدما قدم أفضل أداء في مسيرته حتى الآن.

وأظهر السائق البالغ من العمر 24 عامًا سرعة مذهلة وثباتًا كبيرًا طوال الرالي الذي أقيم وفق الصيغة الجديدة الممتدة على 50 ساعة، إذ تصدر جميع المراحل من البداية إلى النهاية، وفاز في 12 من أصل 18 مرحلة خاصة، بينها سلسلة مميزة من تسعة انتصارات متتالية في المراحل.

وكان سولبرغ، الفائز برالي إستونيا قبل 12 شهرًا، المنافس الأبرز لباجاري، إلا أن الفائز برالي مونتي كارلو لم يتمكن من إيجاد الإحساس المطلوب خلف المقود لمجاراة سرعة زميله. ونجح في تقليص الفارق إلى 14.1 ثانية بعدما فاز بمرحلتين صباح السبت، لكن باجاري رد بقوة خلال فترة بعد الظهر ليعيد توسيع الفارق ويحسم الأمور.

ولم يُظهر باجاري أي تأثر بضغط المنافسة رغم خوضه هذا الموقف للمرة الأولى، لينهي الرالي بفوز تاريخي.

وبات باجاري ثاني سائق يحقق أول انتصار له في بطولة العالم هذا الموسم، على خطى زميله في تويوتا تاكاموتو كاتسوتا. كما عزز هذا الفوز آماله في المنافسة على اللقب بعدما تقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 33 نقطة عن متصدر البطولة وزميله إلفين إيفانز.

ورغم شعور سولبرغ بالإحباط لعدم قدرته على منافسة باجاري على الفوز، فإنه خرج راضيًا عن اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، خاصة بعد تعرضه لأربع حوادث في آخر خمس جولات. كما غادر إستونيا برصيد 27 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة في "سوبر صنداي" وفاز بالمرحلة الختامية "باور ستايج".

وشهد الصراع على المركز الثالث منافسة قوية بين ثنائي هيونداي أدريان فورمو وتييري نوفيل، اللذين استفادا من موقع انطلاقهما ليتقدما إلى المركزين الثالث والرابع منذ يوم الجمعة.

ومع لعب ترتيب الانطلاق دورًا مؤثرًا، تمكن ثنائي هيونداي من الابتعاد عن بقية المنافسين، لكنهما لم يمتلكا السرعة الكافية لمنافسة سيارات تويوتا المتصدرة. وقاد فورمو هجوم الفريق، رغم نجاته من لحظة خطيرة بعد قفزة في المرحلة الثانية، واصطدامه بحاجز مضاد لقطع المنعطفات، إضافة إلى تعرضه لثقب بطيء في أحد الإطارات يوم السبت.

أما نوفيل، الذي اشتكى في بداية الرالي من غياب الشعور بسيارته "آي20ان"، فقد تحسن أداؤه تدريجيًا، وسجل أسرع زمن في المرحلة الخامسة عشرة ليقلص الفارق مع فورمو إلى 1.9 ثانية.

لكن فورمو رد بقوة يوم الأحد، وقدم أداءً مميزًا في المرحلة قبل الأخيرة ليؤمن المركز الثالث، بينما اكتفى نوفيل بالمركز الرابع.

وأنهى بطل العالم سيباستيان أوجييه، الذي شارك في رالي إستونيا لأول مرة منذ عام 2021، المنافسات في المركز الخامس بعدما تضرر من ترتيب الانطلاق، لكنه نجح في تحقيق هدفه بالتفوق على منافسيه في البطولة إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا.

وعانى متصدر البطولة إيفانز مجددًا من فتح الطريق أمام المنافسين يوم الجمعة، لينهي اليوم الأول في المركز التاسع، قبل أن يستفيد من موقع انطلاق أفضل يوم السبت ويتقدم إلى المركز السادس، وهو المركز الذي حافظ عليه حتى النهاية. كما أضاف سبع نقاط من "سوبر صنداي" ليعزز صدارته للبطولة بفارق 25 نقطة عن كاتسوتا.

واستفاد إيفانز من انسحاب كاتسوتا بعد تعرضه لانفجار إطار وثقب آخر أثناء احتلاله المركز السادس يوم الجمعة، إضافة إلى ثقب إطار لسائق إم-سبورت فورد مارتينز سيسكس، ومشكلة في مجمع العادم أجبرت جوش ماكإرلين على الانسحاب يوم السبت.

وعاش سيسكس راليًا حافلًا بالأحداث، إذ بدأه بعقوبة زمنية بلغت 20 ثانية بعد تأخره دقيقتين عن الخروج من منطقة الصيانة، بينما كان فريق إم-سبورت يصلح الأضرار الناتجة عن حادثه في مرحلة "الشيكدوان". ورغم ذلك، أظهر السائق اللاتفي سرعة قوية مكنته من التقدم إلى المركز السادس قبل أن يتراجع إلى السابع بسبب ثقب في أحد الإطارات.

وخاض إيسابيكا لابي أول مشاركة له مع المقعد الثالث في هيونداي منذ رالي كينيا في مارس، لكن الرالي جاء صعبًا بالنسبة للفنلندي الذي عانى من استخراج السرعة من سيارته "آي20ان"، لينهي المنافسات في المركز الثامن أمام جون أرمسترونغ سائق إم-سبورت، الذي تأخر بعد تعرضه لثقب إطار في المرحلة الافتتاحية.

وأكمل الإستوني روبرت فيرفيس قائمة العشرة الأوائل، بعدما فاز بفئة دبليو آر سي2 بفارق 7.6 ثانية إثر صراع قوي مع تيمو سونين ورووبي كورهونين.