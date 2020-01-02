دبليو آر سي: انضمام إسابيكا لابي لصفوف "ام-سبورت" لموسم 2020

سيخوض السائقان الفنلنديان جميع الجولات الـ 13 ضمن موسم البطولة، في حين سيشارك البريطاني غوس غرينسميث في تسع جولات على متن سيارة "فورد فييستا دبليو آر سي".

ويأتي قرار "ام-سبورت" بضم لابي - الذي سيشغل آخر مقعد مصنعي شاغر لموسم 2020 - بعد مغادرة إلفين إيفانز صفوف الفريق لصالح القيادة مع تويوتا.

وقد فاز لابي - الذي خسر مقعده إثر مغادرة سيتروين منافسات البطولة الموسم الماضي - بأوّل لقب له في الراليّات في بطولة فنلندا للراليّات موسم 2012، على متن سيارة "فييستا اس 2000" من صنع الفريق البريطاني.

وتعقيبًا على تلك الخطوة قال لابي: "أتطلّع بالفعل لتلك المغامرة الجديدة ومتحمّس لرؤية ما يُمكننا تحقيقه سويًأ".

وأضاف: "ام-سبورت فورد فريق يملك شغفًا حقيقيًا للراليّات، وكانت هنالك العديد من المواهب المتاحة لذلك المقعد، لذا أنا سعيد للغاية بوضع ثقتهم في، ما سيمنحني وجاني فيرم، ملّاحه) فرصة إظهار ما بوسعنا تحقيقه في 2020".

وأكمل: "سنبدأ الاختبارات هذا الأسبوع، إذ أتطلّع إلى استكشاف السيارة. المرّة الأخيرة التي قدت فيها سيارة فورد حققنا العديد من النجاحات، إذ سيكون من الرائع رؤية ذلك يتواصل هذا العام. لا أطيق الانتظار لبدء هذه الرحلة، وآمُل أن يكون بمقدورنا الضغط من أجل حصد نتائج قوية".

من جانبه علّق مالكولم ويلسون مالك الفريق على ذلك القرار قائلًا: "نعود إلى جذورنا بأكثر من طريقة هذا العام، وذلك عبر تشكيلة صغرة في السن وترحيب بالفنلنديين من جديد إلى العائلة".

وأردف: "حققنا بعض النتائج الرائعة ماركوس (غرونهولم)، ميكو (هيرفونين) وياري-ماتي (لاتفالا)، إذ نتطلّع الآن إلى رؤية كيف سيتطوّر الجيل التالي من المواهب الفنلندية".