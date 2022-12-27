دبليو آر سي: ام-سبورت تستهدف رفع مستوى الأداء في موسم 2023 لتعزيز فرص تاناك
أبدى فريق "ام-سبورت" ثقته في القدرة على مجاراة منافسيه المصنعيين في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" - تويوتا وهيونداي - ضمن سباق التطوير من أجل تعزيز فرص أوت تاناك في البطولة.
خاض الفريق البريطاني موسمًا صعبًا في 2022 مع تراجعه خلف منافسيه وتسجيله فوزًا وحيدًا و3 منصات تتويج إجمالية على مدار 13 جولة مع سيارته فورد بوما رالي1.
مع ذلك، أدخلت ام-سبورت تغييرات على الفريق لموسم 2023، إذ وقعت مع بطل العالم لموسم 2019 تاناك ليقود جهودها بجوار بيير-لويس لوبيه.
فيما اعترف مدير الفريق ريتشارد ميلينر بأن عمليات فريقه بحاجة لأن ترفع مستواها بعد أن واقعت مع تاناك، لكنه ما يزال واثقًا أنه وبالرغم من تراجع الميزانية بالمقارنة مع تويوتا وهيونداي، ستكون سيارة فورد بوما ضمن المنافسة على الفوز.
فقال: "التوقيع مع تاناك رفع الروح المعنوية للفريق بكل تأكيد. وفي ذات الوقت فإن قدومه يعني بعض التحديات. حيث سيتعين علينا رفع مستوانا والقيام بأفضل ما بوسعنا من أجل أن يحصل أوت على فرصة تقديم أداء جيد في الموسم المُقبل".
وأضاف: "لا أعتقد بأن هنالك حاجة لتغييرات ضخمة، لكننا بحاجة لضمان أن كل ما نقوم به يكون بالطريقة الصحيحة وأن نكون مستعدين قدر الإمكان".
وتابع: "نحن قريبون جدًا من ذلك بالفعل، ولكن لا مجال للخطأ، إذ عليك أن تتمتع بالثبات وأن تسجل النقاط في كل حدث".
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