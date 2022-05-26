دبليو آر سي: النجم السعودي راكان الراشد يسعى نحو المزيد من النقاط بعد الوصول لأفضل 10 مراكز في البرتغال

وضع سائق الراليات السعودي المحترف راكان الراشد نصب عينيه إحراز المزيد من النقاط في بطولة العالم للراليات الفئة 2، بعدما تمكن من تأمين أول مركز له ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق البرتغال.

واحتل السعودي المركز العاشر في الجولة الرابعة من البطولة، وحصل على نقطة واحدة في بطولة الرالي التي تضم 48 فريقاً في الفئة التي يتنافس فيها.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز نظراً إلى أن راكان قد اضطر لمغادرة السباق في اليوم الأول قبل المرحلة الأخيرة بسبب الإطارات المثقوبة، ولكن بعد التعافي والانطلاق من جديد، قاد راكان الراشد السيارة بانسيابية على مدار اليومين التاليين.

يقول راكان: "أنا سعيد للغاية بتسجيل نقاطي الأولى في بطولة العالم للراليات. إنها بلا شك لحظة أشعر بالفخر الشديد فيها لأنني أحد أقل السائقين خبرة ضمن المجموعة، لذلك فإن احتلال المركز العاشر في هذه المسابقة يعطيني الدافع للعمل بجد أكبر خلال الراليات القادمة التي أشارك فيها".

"أدرك أيضاً أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه إذا كنت أرغب في الحصول على نتائج أفضل وإحراز المزيد من النقاط. سيكون الأداء المتسق هو المفتاح للحصول على أحد المراكز العشرة الأولى، ومن ثم العمل تدريجياً في الطريق لتأمين مركز ضمن أفضل 5 سائقين، ولكن نتيجتي في البرتغال ستمنحني الكثير من الثقة حتى أستطيع تأمين المزيد من النقاط في بطولة العالم للراليات".

ومن أجل الاستعداد لخوض سباق البرتغال، شارك الراشد في اختبار محلي في أبريل يعتمد المسار نفسه في بطولة العالم للراليات الفئة 2. وأكد أن التجربة كانت بالغة الأهمية لتحقيق أفضل نتيجة له في مسيرته الرياضية.

يقول راكان: "كانت تلك التجربة مهمة للغاية لأنها منحتني الاستعداد المناسب، ولكنها رغم ذلك لم تهيئني للتعرف على مدى صعوبة المراحل. كان اليوم الأول صعباً للغاية على الجميع، وهذا ما أدى إلى مواجهة العديد من السائقين للمشاكل، لأن السباق كان على أرض صعبة للغاية. ومع ذلك، سمح لي السباق التجريبي في أبريل بالاعتياد على المسار البرتغالي وما يمكن توقعه وكان ذلك تجربة تعليمية رائعة ".

يشارك الراشد في المرحلة التالية في رالي إيطاليا سردينيا الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو.