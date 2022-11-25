دبليو آر سي: المكسيك، تشيلي ورالي أوروبي جديد ينضمون إلى روزنامة 2023
كشفت بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عن روزنامة من 13 جولة لموسم 2023 والتي تشهد عودة كل من المكسيك وتشيلي إلى جانب رالي أسفلتي أوروبي جديد بالكامل.
لطالما سعت "دبليو أر سي" إلى إعادة تأسيس روزنامة عالمية أكثر على غرار جدولها لما قبل جائحة كورونا.
وبعد تأجيل طويل صادقت "فيا" الآن على روزنامة محدّثة لموسم 2023 مع غياب جولة الشرق الأوسط - التي كان من المتوقع أن تكون في السعودية - عن تلك الروزنامة.
وسيشهد الموسم المُقبل 4 راليات أسفلتية و8 حصوية، إلى جانب الرالي الثلجي المعتاد في السويد.
فيما تمّ توزيع الأحداث على نحوٍ متقارب أكثر من هذا العام حيث كانت هنالك فجوة من 7 أسابيع بين رالي السويد ورالي كرواتيا.
هذا وتشهد الروزنامة الجديد عودة البطولة إلى وسط وجنوب أمريكا مع رالي المكسيك الحصوي الذي سيشكّل الجولة الثالثة في الموسم في مارس/أذار والذي يعقب رالي مونتي كارلو ورالي السويد الافتتاحي.
فيما يلي الرالي الأسفلتي في كرواتيا الراليات الحصوية في البرتغال، ساردينيا، كينيا، إستونيا، فنلندا واليونان، والتي حافظت جميعها على مكانها في روزنامة الموسم المُقبل.
فيما تنضم تشيلي إلى الروزنامة الجديدة لتتواجد في البطولة للمرة الثانية فقط بعد إقامة أول رالي هناك في 2019، وسيُقام رالي العام المُقبل في سبتمبر/أكتوبر ويعقب رالي اليونان.
وتشهد البطولة إقامة رالي أوروبي جديد سيُقام في الجنوب الشرقي لألمانيا وسيمتد إلى النمسا وجمهورية التشيك، وسيحل ذلك الرالي مكان رالي إسبانيا.
روزنامة موسم 2023:
|الرالي
|الموعد
|مونتي كارلو
|19 - 22 يناير
|السويد
|19 - 12 فبراير
|المكسيك
|16 - 19 مارس
|كرواتيا
|20 - 23 أبريل
|البرتغال
|11 - 14 مايو
|إيطاليا
|1 - 4 يونيو
|كينيا
|22 - 25 يونيو
|إستونيا
|20 - 23 يوليو
|فنلندا
|3 - 6 أغسطس
|اليونان
|7 - 10 سبتمبر
|تشيلي
|28 سبتمبر - 1 اكتوبر
|الأوروبي المركزي
|26 - 29 أكتوبر
|اليابان
|16 - 19 نوفمبر
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