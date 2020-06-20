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دبليو آر سي: الكشف عن مسودة روزنامة موسم 2021

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دبليو آر سي: الكشف عن مسودة روزنامة موسم 2021
20-06-2020

كشفت بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عن مسودة أولية لروزنامة موسم 2021 المقبل، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

بالرغم من أن البطولة ما زالت تعمل على روزنامة موسم 2020 المعدلة وسط موجة الإلغاءات المتتالية للجولات بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لكنها قدمت لمحة عما سيحمله الموسم المقبل.

وتمّ تأكيد تسعة راليات من قبل "دبليو آر سي"، وبالرغم من التوقعات بإضافة المزيد لاحقاً، لكن لم يتم تقديم أية مواعيد رسمية بعد.

ومن بين التغييرات الكبيرة، عودة رالي أستراليا الموسم المقبل، بعد أن حذف من روزنامة 2020 لصالح جولة نيوزيلندا. وكذلك الأمر مع إسبانيا التي باتت متواجدة في 2021.

بالمقابل، سيعود رالي سفاري في كينيا بعد انتظار طويل، بعد أن اضطرت البطولة لإلغائه في 2020 بسبب الوباء.

مسودة روزنامة موسم 2021 الأولية:

الحدث

المسار

مونتي كارلو*

أسفلت

فنلندا

حصى

البرتغال

حصى

السويد

ثلج

كينيا

حصى

إسبانيا

أسفلت

إيطاليا

حصى

اليابان

أسفلت

أستراليا**

حصى

*بانتظار موافقة الجهة المروجة

**موقع جديد مع نفس الجهة المنظمة

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