دبليو آر سي

دبليو آر سي: الكشف عن سيارة فييستا الجديدة من إم-سبورت لموسم 2027

نظرة أولى على سيارات كيت الجديدة من فئة رالي 2، التي ستشارك في بطولة العالم للراليات اعتباراً من موسم 2027.

منشور: 15-10-2026

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شعار فورد

الصورة من قبل: جون هاريلسن /أن.كاي.بي/ صور موتورسبورت

قدمت إم-سبورت لمحة أولى عن سيارة من فئة رالي 2، ستكون مؤهلة للمشاركة في الفئة الأولى من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" العام المقبل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن خطط لإطلاق مفهوم جديد يسمح لمصنّعي سيارات رالي 2 باعتماد حزمة تحديثات بتكلفة 7500 يورو، بهدف توفير "تكافؤ أكبر من الناحية الانسيابية" بين سيارات رالي 2 وسيارات دبليو آر سي 27 الجديدة كلياً، التي ستشكّل الفئة الأولى في بطولة العالم للراليات اعتباراً من العام المقبل.

وتُصنع سيارات دبليو آر سي 27 وسيارات رالي 2 المزوّدة بحزمة التحديثات وفق لوائح تقنية منفصلة، مع توقعات بأن تحقق مستويات أداء متقاربة.

وستتضمن الحزمة رفارف أمامية جديدة معتمدة، ومصدّاً أمامياً، وعنصراً انسيابياً خلفياً، كما سيُخفّض الحد الأدنى لوزن السيارة بمقدار 10 كيلوغرامات مقارنة بوزنها الحالي. كما تأكد مؤخراً أن السيارة ستستخدم مقيّداً لتدفق الهواء إلى الشاحن التوربيني بقطر 33 ملم.

وتُعد إم-سبورت أول فريق يلتزم بتطوير حزمة تحديثات لسيارة فورد فييستا رالي 2.

ويجري الفريق هذا الأسبوع اختبارات تمتد أسبوعاً كاملاً على الطرقات الإسفلتية في إسبانيا باستخدام سيارته المعدّلة لموسم 2027.

وظهرت صور ومقاطع فيديو للاختبارات عبر الإنترنت، كاشفة عن سيارة فييستا رالي 2 بيضاء بالكامل، مع تغييرات واضحة في المصدّ الأمامي والجناح الخلفي. وكان سائق بطولة العالم للراليات السابق ماثيو ويلسون خلف مقود السيارة خلال اختبارات يوم الثلاثاء.

وتخطط إم-سبورت للمشاركة بثلاث سيارات من فئة رالي 2 المزوّدة بحزمة التحديثات العام المقبل، ضمن روزنامة البطولة التي توسعت مؤخراً لتشمل 15 جولة. وكان الفريق قد أعلن للتو عن شراكة جديدة مع فورد على مستوى المصنع، ستبدأ رسمياً اعتباراً من عام 2028، رغم أن العلامة التجارية ذات الشعار البيضاوي الأزرق ستزيد دعمها لإم-سبورت اعتباراً من العام المقبل.

وكما أُفيد سابقاً، لم تؤكد إم-سبورت بعد تشكيلة سائقيها للموسم المقبل.

حيث قال مدير الفريق ريتشارد ميلينر، رداً على سؤال بشأن خيارات السائقين لموسم 2027 خلال الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات في سردينيا:

"لم تجرِ أي مناقشات، ولم يُتخذ أي قرار بشأن السائقين. وحتى الآن، كان اختيار السائقين يعتمد على الأشخاص الذين نعتقد أنهم يمتلكون الموهبة الكافية للحصول على فرصة للتطور. وكان عليهم توفير بعض الدعم المالي. أما الآن، فأصبحنا في وضع مختلف بعض الشيء، لكن هذا لا يعني أننا سنسارع إلى تغيير كل شيء بين ليلة وضحاها".

"الهدف هو الفوز في عام 2029 بالسيارة الجديدة. لدينا عامان لوضع أنفسنا في موقع جيد. نريد سائقين ينسجمون مع الهيكل الذي نعمل ضمنه، ومع أجواء الفريق، ويساعدون في بناء الفريق من حولهم. كما نريدهم أن يساعدوا في تحقيق ما تطمح إليه فورد أيضاً".

"لا يزال علينا تطوير بعض المواهب الشابة، لكننا بحاجة إلى رؤية واضحة جداً وتركيز قوي على الفوز أيضاً. وهذا يعني أنه ربما يتعين علينا تغيير بعض أساليب عملنا".

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"نحتاج كذلك إلى التفكير في الأشخاص الذين يمكنهم الاستمرار معنا على المدى الطويل. فهذا برنامج يمتد بالفعل لعدة سنوات، وإذا أحسنّا تنفيذه ونجح، وإذا سارت خطة فورد الأوروبية بصورة جيدة، فستكون الإمكانات بلا حدود. لذلك، علينا التفكير في الأمر جيداً وبطريقة مدروسة. سنأخذ وقتنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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