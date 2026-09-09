نشر مشروع رالي وان تصاميم لسيارته في وقت سابق من هذا العام.

وقد بدأ مشروع رالي وان اختبار سيارته الجديدة بالكامل والمخصصة لبطولة العالم للراليات لعام 2027، استعدادًا لظهورها الأول في العام المقبل.

وأسس المشروع مهندس رياضة السيارات المخضرم ليونيل هانسن، ومدير الراليات السابق في الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس سيتروين السابق في بطولة العالم للراليات إيف ماتون، إلى جانب بروسبيد.

وقد أعلن مشروع رالي وان في ديسمبر الماضي عن خططه لتصميم وبناء واعتماد سيارة وفق مواصفات WRC27، استعدادًا لانطلاق الدورة التنظيمية التالية للبطولة.

يُعد الفريق واحدًا من شركتي تطوير، إلى جانب شركة آر إم سي موتورسبورت الإسبانية، اللتين التزمتا باللوائح التقنية الجديدة لبطولة العالم للراليات، والتي تسمح الآن لشركات التطوير بأن تصبح شركات مصنّعة.

وكشف مشروع رالي وان عن تصميم لسيارته في يونيو، وأعلن أنه يستعد لبدء اختبار سيارته المخصصة لموسم 2027. والآن، ووفقًا لتقرير نشرته وسائل الإعلام الفرنسية ليكيب، أكمل الفريق أول تجربة للسيارة على حلبة في ألمانيا، حيث قطع مسافة 300 كيلومتر.

حيث قال هانسن في تصريح لـ ليكيب: "لقد أجرينا بالفعل ثلاثة أيام من الاختبارات. تعرضت السيارة لإجهاد كبير على الحواجز وعند السرعات العالية، وقطعنا مسافة تقارب 300 كيلومتر من دون مواجهة أي مشاكل".

السيارة مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر من مجموعة فولكسفاغن، وهو محرك مثبت نجاحه في السباقات بعدما استخدمته سيارات سكودا فابيا وفولكسفاغن بولو رالي 2. وأفادت التقارير بأن ستيفان لوفيفر، السائق السابق في فريق المصنع ببطولة العالم للراليات، كان واحدًا من ثلاثة سائقين قادوا السيارة.

ومن المتوقع أن يشرك الفريق سيارتين في نصف موسم 2027.

وأضاف هانسن: "الهدف هو إشراك سيارتين بدءًا من مونت كارلو. نحن نتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، وسنجري سلسلة من الاختبارات، على الأسفلت في سبتمبر، ثم على الحصوية في أكتوبر، أي قبل شهر من الموعد المحدد في الجدول الأولي".

وجاءت أخبار بدء مشروع رالي وان اختبار سيارته بعد أن أكد مشروع آر إم سي موتورسبورت المنافس أنه يهدف إلى خوض ظهوره الأول في بطولة العالم للراليات في كرواتيا العام المقبل، والتي من المرجح أن تحتل مركزًا في جدول شهر أبريل.

وأوضح آر إم سي موتورسبورت: "هدفنا الحالي هو خوض ظهورنا الأول في بطولة العالم للراليات في كرواتيا عام 2027. لا يمكننا ضمان ذلك اليوم، لأن القرار النهائي سيعتمد على كيفية تقدم برنامج التطوير والاختبارات. لكننا في الوقت الحالي نحقق المراحل المخطط لها، ولا تزال كرواتيا هدفنا".

وأردف: "من هناك، فإن جدول عملنا الحالي سيقودنا إلى إسبانيا والبرتغال، تليهما جولات بطولة العالم للراليات في أمريكا الجنوبية في الجزء الثاني من الموسم، وربما بعض الراليات الإضافية. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء بعد من جدول 2027 بشكل دقيق، ونحن نعمل على هذه الاستراتيجية الآن".

واسترسل: "ليست الأولوية ببساطة أن نبدأ في أقرب وقت ممكن، بل أن نصل إلى أول رالي لنا بسيارة تم تطويرها بالشكل الصحيح، وموثوقة، وجاهزة للمنافسة".

لم يحسم الفريق بعد تشكيلته من السائقين، لكنه أكد إجراء محادثات مع "عدة سائقين من الطراز العالمي" و"سائقين أصغر سنًا موهوبين". كما يخطط لتطوير محركه الخاص استنادًا إلى وحدة من المجموعة أ حاصلة بالفعل على الاعتماد.

وقال الفريق: "بطبيعة الحال، هذا أحد أكثر جوانب المشروع التي تخضع لرقابة مشددة في الوقت الحالي. لم يتم إصدار أي إعلان نهائي، وعندما يحين الوقت المناسب، سنعلن عن خططنا المتعلقة بالسائقين".

وأكمل: "أما فيما يتعلق بالشراكة بين آر إم سي موتورسبورت والاتحاد الملكي الإسباني للسيارات، فهي أساسية في العديد من جوانب المشروع، وبالطبع، أحد أهدافنا المشتركة هو توفير الفرص للسائقين الذين يتمتعون بصلات قوية بإسبانيا".

واختتم: "هذا لا يعني أنه يتعين علينا الاختيار بين سائق مخضرم من المستوى الأعلى في بطولة العالم للراليات وموهبة إسبانية شابة. إذ يمكنهما أداء أدوار مختلفة ومتكاملة في المشروع، ولا سيما عندما نأخذ في الاعتبار التطوير والاختبارات والمنافسة".