دبليو آر سي: التزام هيونداي بالبطولة سيتوضّح في المستقبل القريب

أكد مدير الفريق، سيريل أبيتبول، أن الراليات جزء أساسي من تراث هيونداي في رياضة السيارات.

وشدّد على أن العلامة التجارية لا تريد الانسحاب من الرياضة، حيث تعتبر هيونداي مشاركاً أساسياً في دبليو آر سي منذ عام 2014.

لكن، يُشاع أنها تخطط للتحول نحو بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ببرنامج ضمن فئة السيارات الخارقة.

وظهرت التكهنات حول مستقبل هيونداي في البطولة خلال رالي بولندا.

حيث لم يتمكن أبيتبول من تأكيد برنامج العلامة الكورية لما بعد عام 2025.

ومع ذلك، فإنه ما زال متفائلاً بشأن استمرار المشاركة، مشيراً إلى أن أخبار خطط 2026 سيتم الإعلان عنها قريباً.

تييري نوفيل، مارتين ويديغي، فريق هيونداي العالمي للرالي الصورة من قبل: هيونداي

كما دعا أبيتبول إلى الحفاظ على اللوائح التقنية الحالية من أجل مزيد من الاستقرار.

وكانت هيونداي قد استثمرت بشكل كبير في تحديث سيارتها لموسم 2025، على الرغم من التغييرات في القوانين.

وتلقى الفريق مكونات لهذه التحديثات وهو يستعد للموسم المقبل، حيث سلّط أبيتبول الضوء على الالتزام المستمر والجهود المبذولة للتكيف مع القوانين المتغيرة مع الحفاظ على وجود هيونداي في الراليات.