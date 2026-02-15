دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

قدّم إلفين إيفانز قيادة خالية من الأخطاء ليحصد فوزه الثالث في رالي السويد، بينما هيمنت تويوتا على الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات 2026.

حقّق إيفانز ومساعده سكوت مارتن أول فوز لهما هذا الموسم بفارق 14.3 ثانية عن زميليهما في تويوتا تاكاموتو كاتسوتا وآرون يونستون. وتفوقت تويوتا بشكل كاسح على هيونداي التي عانت عبر 18 مرحلة مغطاة بالثلوج، محتكرة المراكز الأربعة الأولى.

وسجّل سامي باياري منصة تتويج ثانية في مسيرته بحلوله ثالثًا، متقدمًا على الفائز برالي مونتي كارلو وزميله في الفريق أوليفر سولبيرغ.

وقال إيفانز: "من الواضح أنني سعيد جدًا ومرتاح الآن. لم نكن متأكدين كيف ستبدو مرحلة الباور ستايج. سعيد بالوقت في النهاية وبهذه النتيجة. شكرًا جزيلاً للفريق".

وبهذا التقدم يتصدر إيفانز ترتيب البطولة بفارق 13 نقطة عن سولبيرغ، بعد أن سبق له الفوز برالي السويد عامي 2025 و2020.

وتأخر إيفانز في البداية خلف بطل الأرض سولبيرغ بفارق 3.8 ثانية بعد المرحلة الافتتاحية مساء الخميس، لكنه اندفع سريعًا إلى الصدارة بعد فوزه بالمرحلة الثانية صباح الجمعة. وسرعان ما وسّع الويلزي الفارق إلى 14.5 ثانية عن كاتسوتا بعد جولة صباحية حافلة بالأحداث تضمنت خروجًا قويًا لسولبيرغ في المرحلة الثالثة.

وكان سولبيرغ محظوظًا للغاية بعد انزلاقه عميقًا في حاجز ثلجي تسبب بثقب في الإطار الأمامي الأيسر. ثم تعرض لخروج آخر جعله يتراجع إلى المركز السادس في الترتيب العام.

ولم يتمكن إيفانز من الحفاظ على صدارته عصر الجمعة مع تدهور ظروف المراحل للمتصدرين. إذ استغل كاتسوتا موقعه على الطريق وهاجم، ففاز بمرحلتين بعد الظهر. وتجاوز السائق الياباني، الباحث عن فوزه الأول في بطولة العالم للراليات، إيفانز بعد المرحلة السابعة وأنهى يوم الجمعة متقدمًا بفارق 2.8 ثانية.

لكن يوم السبت شهد عودة قوية من إيفانز، في وقت بدا فيه كاتسوتا مرتبكًا وهو يعاني من نقص التماسك والثقة خلف مقود سيارته جي آر ياريس. وفاز إيفانز بالمرحلة التاسعة ليتقدم بفارق 4.4 ثانية، ثم وسّع الفارق إلى 18.0 ثانية بعد المرحلة 13. ومع تقدم السبت عصرًا، استعاد كاتسوتا إيقاعه وبدأ في تقليص الفارق، الذي انخفض إلى 13.3 ثانية بعد المرحلة 15.

وحافظ إيفانز على هدوئه عبر مراحل الأحد الثلاث ليحقق فوزه الثاني عشر في بطولة العالم للراليات، بينما اكتفى كاتسوتا بالمركز الثاني للمرة الخامسة في مسيرته.

وبعد تحقيقها المراكز 1-2-3 في مونتي كارلو، أكدت تويوتا هيمنتها بتحقيق نتيجة أفضل هذه المرة عبر احتلال المراكز الأربعة الأولى. وقدم باياري أداءً مميزًا ليعوض خيبة أمله في مونتي كارلو ويصعد إلى منصة التتويج. وورث المركز الثالث بعد خطأ سولبيرغ، ورغم تعرضه لضغط من السويدي، تمكن من صد زميله وفاز بمرحلتين.

وبعد تراجعه إلى المركز السادس إثر خطئه، تمكن سولبيرغ من التقدم على سائقي هيونداي إيسابيكا لابي وأدريان فورمو ليصعد إلى المركز الرابع بحلول المرحلة التاسعة. وكان سولبيرغ يأمل في خطف منصة تتويج، لكنه واجه صعوبة على الثلوج المفككة يوم السبت، وأنهى الرالي في المركز الرابع بفارق دقيقة و11.6 ثانية.

واتّضح أنّ رالي السويد حدث صعب آخر لهيونداي. إذ عانت العلامة الكورية في استخراج السرعة من سيارتها آي20 إن على المراحل الثلجية. وحاولت الأطقم الثلاثة مجموعة متنوعة من التعديلات التجريبية على الإعدادات لتقليص الفجوة مع تويوتا.

وأنهى فورمو الحدث كأفضل سائقي هيونداي بعد تجاوزه لابي في المرحلة قبل الأخيرة، حيث عاد لابي بشكل لافت إلى بطولة العالم للراليات منذ تشيلي 2024، ليحلّ في المركز الخامس بفارق دقيقة و50.6 ثانية.

وبدا تييري نوفيل الأكثر معاناة بين زملائه في الفريق، واصفًا هذه الفترة بأنها الأصعب في مسيرته حتى الآن.

وتسبب خروجه عن المسار في المرحلة الثالثة في خسارته أكثر من دقيقة أثناء محاولته إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي. ووجد نوفيل بعض التحسن مع تقدم الرالي وفاز بمرحلتين، لكن تم شطب أفضل زمن له في المرحلة 15 بعد تلقيه عقوبة دقيقة واحدة لعدم تثبيت خوذته بشكل صحيح. أنهى بطل العالم لعام 2024 الرالي في المركز السابع بفارق 3 دقائق و45.9 ثانية.