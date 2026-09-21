أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلغاء الجولة الختامية لموسم 2026 من بطولة العالم للراليات في السعودية وعدم استبدالها بجولة أخرى، ما يعني أن رالي سردينيا أصبح الآن الجولة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تستضيف السعودية راليها خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، لكنه كان من بين العديد من فعاليات رياضة المحركات في الشرق الأوسط التي تواجه حالة من عدم اليقين وسط الصراع المستمر في المنطقة.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من المناقشات، وبعد أيام من تصريح كل من تويوتا وهيونداي بأن أعضاء فريقيهما لا يمكنهم السفر إلى الشرق الأوسط بسبب سياسات السفر المعتمدة على مستوى الشركتين.

وكان فريق إم-سبورت-فورد مستعدًا للسفر إلى السعودية حتى الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن السفر إلى جدة والمنطقة المحيطة بها آمن.

كما كان الفريق البريطاني قد طلب ضمانات تتعلق بالسلامة من منظمي الحدث، لكن وزارة الخارجية حدّثت يوم الأربعاء إرشاداتها ونصحت بعدم السفر إلى أجزاء من السعودية.

ولهذا، كانت بطولة العالم للراليات و"فيا" تراقبان الوضع عن كثب، وتواصلان الحوار مع منظمي الحدث والفرق لتقييم جميع الخيارات التي من شأنها السماح بإقامة الحدث.

تاكاموتو كاتسوتا، آه رون توكورو هنستون، تويوتا غازو را شينغ WRT تويوتا جي آر ياري إس را ly1 الصورة من قبل: TOYOTA GAZOO Racing

لكن "فيا" اتخذت الآن قرار إلغائه، إذ قال رئيس الاتحاد محمد بن سُليّم: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في السعودية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومروّج بطولة العالم للراليات والأطراف المعنية ببطولتنا خلال الأشهر الأخيرة لاستكشاف كل طريق ممكن كان من شأنه السماح بإقامة رالي السعودية كما هو مخطط له".

"مع ذلك، فإن التطورات الإقليمية المستمرة تعني أن جولة بطولة العالم للراليات ضمن رالي السعودية لن تُقام هذا العام. هذه ليست قرارات سهلة على الإطلاق، لا سيما بعد العمل الكبير الذي بذله جميع المشاركين في التحضير للحدث".

"رغم أن جولة بطولة العالم للراليات ضمن الحدث لن تُقام هذا العام، فإن ثقتنا بالمنظمين وبمستقبل الرالي على المدى الطويل لم تتغير".

"ستُقام جولة بطولة الشرق الأوسط للراليات التابعة لفيا كما هو مخطط لها في نوفمبر، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية وفريق التنظيم لدعم إقامة الحدث بنجاح في نوفمبر".

"ينصب تركيزنا الآن بشكل كامل على المستقبل. وسنواصل العمل مع شركائنا في السعودية ومروّج بطولة العالم للراليات من أجل إعادة بطولة العالم للراليات التابعة لفيا إلى السعودية في عام 2027".

وكان رالي السعودية قد ظهر للمرة الأولى في بطولة العالم للراليات العام الماضي، في أولى جولات اتفاقية كبيرة تمتد لعشر سنوات وُقعت مع البطولة في عام 2024.

محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images

وجاء نقل نهاية الموسم إلى رالي سردينيا خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر بمثابة مفاجأة. وكان من المتوقع أنه في حال إلغاء رالي السعودية، سيتم البحث عن جولة بديلة لاستكمال روزنامة البطولة المكونة من 14 جولة.

وكانت التكهنات قد أشارت إلى إمكانية أن يحل رالي كاتالونيا في إسبانيا محل الجولة الملغاة، لكن الموسم سينتهي الآن قبل جولة واحدة من الموعد المخطط له.

وسيكون لذلك تأثير كبير على صراع اللقب، الذي كان يشهد فارقًا يبلغ 21 نقطة بين السائقين الثلاثة الأوائل بعد أن دخل أوليفر سولبرغ في المنافسة عقب فوزه في تشيلي في نهاية الأسبوع الماضي.

ويعني ذلك الآن أن إلفين إيفانز يبدو في طريقه ليصبح أول بطل بريطاني في بطولة العالم للراليات منذ ريتشارد بيرنز في عام 2001، إذ يتقدم الويلزي بفارق 17 نقطة على زميله في فريق تويوتا سامي باجاري.

وفي بطولة دبليو آر سي 2، أسفرت هذه الأخبار عن تتويج روبرت فيرس بطلاً، إذ يتقدم سائق توكسبورت سكودا بفارق 32 نقطة على صاحب المركز الثاني يوهان روسيل، مع بقاء 25 نقطة فقط.