دبليو آر سي: إلغاء رالي السويد 2021

تعتبر السويد أحد ثلاثة بلدان تمكنت من إقامة الرالي في موعده هذا الموسم، وذلك قبل جائحة كورونا التي تسببت بخلط الأوراق في البطولة.

وتم استئناف الموسم من إستونيا شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد تغيير كبير في الروزنامة تواصل حتى بعد انطلاق الموسم، لعل أهم تلك التغييرات كان في إلغاء رالي بلجيكا، وجولة إضافية في مونزا.

وأعلنت السلطات السويدية قبل شهر من انطلاق الموسم المقبل من مونتي كارلو، عن عدم إمكانية إقامة الحدث الذي يشكل الجولة الثانية، والذي كان مقرراً بين 11 و14 فبراير.

ويعتبر ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في السويد السبب الرئيسي وراء الإلغاء. إذ ارتفعت الأرقام بمقدار ثلاثة أضعاف من 100.000 في أكتوبر/تشرين الأول إلى 320.000 يوم أمس الاثنين.

حيث قال غلين أولسون المدير التنفيذي لرالي السويد: "منظمو رالي السويد، ’فيا’ و مروجو ’دبليو آر سي’، يتفهمون تماماً أن الصحة والسلامة العامة هي الأولوية المطلقة، وواجبنا حماية ذلك".

وأكمل: "كنا نراقب عن كثب كيفية تطور وسير الفيروس في المنطقة. وبينما نحن محبطون من ذلك القرار، لكننا جميعنا ندعمه".

وأكدت البطولة أنها تخوض محادثات مع عدة أطراف من أجل إيجاد بديل عن جولة السويد، على أمل الإعلان عن ذلك قريباً.

يشار إلى أن موسم 2021 سينطلق من مونتي كارلو يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل.