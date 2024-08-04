دبليو آر سي: أوجييه ينتزع الفوز في فنلندا بعد حادثة روفانبيرا

حقق سيباستيان أوجييه فوزه الثالث في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في فنلندا مستفيدًا من انسحاب متصدر الرالي لفترة طويلة كالي روفانبيرا الذي خسر الفوز في موطنه.

قدّم بطل العالم 8 مرات أوجييه وملاحه فينسنت لانديس تأدية قوية على مدار رالي فنلندا المتطلب والذي تأثر بطقس متقلب ليحسم انتصاره رقه 61 بفارق 40.1 ثانية أمام متصدر الترتيب وسائق هيونداي تييري نوفيل، فيما حل أدريان فورمو سائق ام-سبورت ثالثًا بفارق دقيقة و14.1 ثانية خلف أوجييه.

وبينما احتل أوجييه صدارة الرالي لفترة وجيزة بعد المرحلة الثانية يوم الجمعة، إلا أن بطل العالم مرتين روفانبيرا هو من أحكم سيطرته على الحدث وكان على طريق أن يصبح أول فنلندي يفوز برالي موطنه منذ ياري-ماتي لاتفالا في 2015.

وقد انتزع روفانبيرا صدارة الرالي من أوجييه في المرحلة الثالثة قبل أن يخسرها لصالح زميله في تويوتا إلفين إيفانز في المرحلة التالية ضمن أجواء ماطرة.

لكن روفانبيرا عاد ليتمتع بالأفضلية في المرحلة الخامسة ليتقدم في الصدارة بفارق 0.2 ثانية، قبل أن يبتعد في الأمام ويوسّع صدارته أمام إيفانز وأوجييه مع نهاية يوم الجمعة.

وضمن مجريات السبت، ورغم فوز منافسيه لخمس من مراحل اليوم الست، لكن روفانبيرا تمكن من تحطيم الرقم القياسي للمرحلة والعائد سابقًا لكريس ميك بفارق 23.9 ثانية.

وهنا بدأت الدراما تلاحق تويوتا، مع تعرض إيفانز لعطل على عمود الغيار وتلقيه عقوبة ليخسر المنافسة على الفوز ويتقدم أوجييه خلف روفانبيرا قبل أن ينقلب الوضع رأسًا على عقب اليوم بعد توسيع الفنلندي لصدارته أمام أوجييه إلى 45.8 ثانية.

حيث ارتطمت سيارة روفانبيرا بصخرة في المرحلة ما قبل الأخيرة لتنقلب وينسحب من الرالي، وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي ينسحب فيها روفانبيرا من صدارة رالي فنلندا.

وبذلك ورث أوجييه الفوز وتقدم ضمن مشاركته الجزئية في هذا الموسم إلى وصافة الترتيب العام بفارق 27 نقطة خلف نوفيل

فيما حل نوفيل ثانيًا في الرالي أمام فورمو وسامي باجاري الذي قدم أداء مثيرًا للإعجاب. بينما كان الفوز من نصيب أوليفر سولبرغ ضمن فئة دبليو آر سي2 بعد حلوله خامسًا في الترتيب الإجمالي أمام ياري-ماتي لاتفالا ضمن مشاركته الوحيدة ضمن هذه الفئة.