دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال

تمكن أوجيه وملاحه فينسنت لانديس من تفادي الدراما على مدار 22 مرحلة حصوية ليسجل فوزه الثاني ضمن موسمه الجزئي في "دبليو آر سي" هذا العام بفارق 7.9 ثانية أمام تاناك الذي سجل أفضل نتائجه في الموسم حتى الآن.

وقد ساهم ذلك الفوز في تخطي أوجييه لبطل العالم لموسم 1978 ماركو ألين كأكثر السائقين نجاحًا في رالي البرتغال.

نوفيل متصدر الترتيب قد أداءً مثيرًا للإعجاب ليكمل مراكز منصة التتويج برغم افتتاحه للمسار يوم الجمعة.

وبالعودة لمجريات الرالي، فقد عانى أوجييه في البداية مع توازن سيارته جي آر ياريس تويوتا على المسارات الحصوية في صباح الجمعة، لكنه ضغط بشكل كبير ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط خلف كالي روفانبيرا.

ونجح أوجيه في اقتناص صدارة الرالي يوم السبت بعد المرحلة 11 عندما أخطأ روفانبيرا وانقلبت سيارته بعد اصطدامه بإحدى الأشجار. لتتحول المعركة على الفوز بين أوجيه وتاناك.

حيث تمكن سائق هيونداي من تجاوز أوجيه إلى الصدارة بفارق 0.2 ثانية ليكون خامس متصدر مختلفة خلال 12 مرحلة من الحدث.

مع ذلك، انثقاب بطيء على سيارته في المرحلة 13 كلف تاناك 13.8 ثانية لصالح أوجيه الذي عاد إلى الصدارة وتشبّث بها حتى النهاية ليفوز بفارق 7.8 ثانية.

تاناك أمّن 26 نقطة ضرورية ساعدته على التقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام أمام أدريان فورمو.

فيما سجل نوفيل 24 نقطة بعدما أكمل مراكز منصة التتويج وأنهى ثالثًا يوم السبت وثانيًا في السوبر سانداي، إلى جانب 5 نقاط لفوزه بمرحلة الباورستيج، حيث ساعده ذلك على توسيع فارق في صدارة الترتيب العام إلى 24 نقطة أمام إيفانز.

المركز الرابع في الرالي كان من نصيب فورمو على متن سيارة ام-سبورت أمام داني سوردو.

فيما كان الفوز ضمن فئة دبليو آر سي2 من نصيب جان سولانز أمام جوش ماكرلين.