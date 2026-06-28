دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس

دخل أوجييه وملاحه فينسنت لانديه المراحل الأربع الأخيرة من يوم الأحد متأخرين بفارق 4.1 ثوانٍ عن ثنائي هيونداي تييري نوفيل ومارتين فيدايغه، بعدما لم يتجاوز الفارق بينهما 11 ثانية طوال المواجهة التي امتدت عبر المراحل الحصوية القاسية يومي الجمعة والسبت.

ونجح أوجييه في انتزاع الصدارة بفارق 1.3 ثانية بعد المرحلة الأولى من يوم الأحد، قبل أن يسجل السائقان الزمن نفسه في المرحلة الخامسة عشرة، ليؤجلا الحسم إلى آخر مرحلتين.

وبعد أن نجح في تفادي مشاكل الإطارات التي ضربت معظم سيارات الفئة الأولى خلال الرالي، تلقى نوفيل ضربة قاسية في المرحلة قبل الأخيرة، بعدما تعرض لثقبين في الإطارين الخلفيين، ما كلّفه 53.5 ثانية وأنهى عمليًا آماله في تحقيق الفوز.

وفي المقابل، سجّل أوجييه أسرع زمن في المرحلة نفسها، ليوسّع الفارق إلى 54.8 ثانية قبل المرحلة الختامية "باور ستيج"، قبل أن يقدّم أداءً رائعًا في مرحلة لوتراكي الأخيرة ليحسم الفوز بفارق 58.3 ثانية عن نوفيل.

وأكمل أوجييه عطلة نهاية أسبوع مثالية بعدما حقق أيضًا الفوز في ترتيب "سوبر صنداي" وأسرع زمن في "باور ستيج".

وأكمل تاكاموتو كاتسوتا منصة التتويج بحلوله ثالثًا مع تويوتا، في نتيجة مميزة بعدما بدأ الرالي ثانيًا على الطريق، وهو ما وضعه في مواجهة تأثير تنظيف المسار يوم الجمعة.

ورغم تعرضه لانفصال في الإطار الخلفي الأيمن خلال المرحلة الرابعة، أنهى اليوم الأول في المركز السادس، قبل أن يتقدم على ثنائي إم-سبورت فورد جوش ماكرلين ومارتينز سيسكس بفضل سرعته الخالصة ويصعد إلى المركز الرابع صباح السبت.

وكان أدريان فورمو قد احتل المركز الثالث مع هيونداي حتى ظهر السبت، بعدما تصدر الرالي لفترة وجيزة يوم الجمعة، قبل أن يتعرض لثقب في الإطار الأمامي الأيمن خلال المرحلة الرابعة، ما أطاح به خلف نوفيل وأوجييه.

وكان الفرنسي واحدًا من بين العديد من السائقين الذين عانوا من ثقوب الإطارات، بعدما واجهت الإطارات الصلبة المعدلة من هانكوك صعوبة في تحمل الظروف القاسية للغاية.

وتعرض فورمو لثقب ثانٍ في المرحلة الثانية عشرة، ما أهدى المركز الثالث إلى كاتسوتا، قبل أن يتراجع إلى المركز السادس في نهاية الرالي إثر تعرضه لثقبين إضافيين يوم الأحد.

وحقق جوش ماكرلين أفضل نتيجة في مسيرته ببطولة العالم للراليات بعدما أنهى الحدث في المركز الرابع مع إم-سبورت فورد، رغم خروجه عن المسار في المرحلة قبل الأخيرة، متفوقًا بفارق 6.7 ثانية على سامي باياري سائق تويوتا، الذي خسر قرابة دقيقتين بسبب تغيير أحد الإطارات في المرحلة الخامسة.

ودخل إلفين إيفانز الرالي متصدرًا للبطولة، ما أجبره على افتتاح الطريق يوم الجمعة ومواجهة أسوأ ظروف المسار، لينهي اليوم الأول متأخرًا بأكثر من دقيقتين في المركز السابع.

وتقدم الويلزي لاحقًا إلى المركز الخامس، قبل أن يتعرض لثقب في الإطار خلال المرحلة الثالثة عشرة، ثم لثقب بطيء يوم الأحد، لينهي الرالي في المركز السابع.

ورغم ذلك، حافظ إيفانز على صدارة بطولة السائقين، لكن الفارق تقلص من 20 نقطة إلى سبع نقاط فقط أمام كاتسوتا.