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دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى

اختبر سيباستيان أوجييه سيارة تويوتا 2022 لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للمرة الأولى.

دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى

سيكمل المتوّج حديثاً بلقبه الثامن، مع الصانع الياباني يومين من التجارب (بدءاً من اليوم السبت) في فرنسا.

كان أوجييه يتجه لتجربة سيارة ياريس الهجينة الجديدة كلياً للمرة الأولى الشهر الماضي لكن تم إلغاء التجارب المقررة حينها في فرنسا، وتغيير موعدها بعد أن تعرض زميله إلفين إيفانز إلى حادثة، ما دعا إلى إصلاح السيارة حينها.

وكان الفرنسي يستعد لقيادة سيارة ياريس يومي السبت والأحد لاختبار الأنظمة الهجينة الجديدة والتأقلم معها.

وحتى الآن، لم يتم تحديد مشاركة أوجييه إلا في رالي مونتي 2022 الافتتاحي شهر يناير/كانون الثاني كجزء من مشاركته الجزئية في الموسم المقبل، حيث سيقود سيارة تويوتا الثالثة ويتشاركها مع إيسابيكا لابي.

ولم يفصح صاحب الـ 37 عاماً عن خططه للموسم المقبل بعد، عقب الفوز باللقب الشهر الماضي في رالي مونزا.

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ويرغب أوجييه بالمشاركة في سباقات الحلبات، عبر سباق لومان 24 ساعة الذي يضعه كأحد أهم أولوياته.

فقال: "حالياً، أشعر أنني أفضل الاستمتاع بعطلة كاملة والتوقف عن الراليات للاستمتاع بنهاية العام قبل بدء التحضيرات للموسم المقبل".

وأكمل: "لا أشعر حقاً بالرغبة في ذلك الآن، لكنني واثق أن الحماسة ستعود مجدداً في وقت قريب".

وتابع: "سنرى ما سيحمله المستقبل. أشعر أنني بحاجة لهذه العطلة والوقت من أجل نفسي، لمحاولة بناء الحافز والمشاركة بالمزيد من السباقات".

يشار إلى أن هيونداي منافسة تويوتا تستعد لمواصلة برنامج اختباراتها مع سيارتها آي20 الجديدة الأسبوع المقبل مع تييري نوفيل.

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