دبليو آر سي: أوجييه يتوقع "معركة كبيرة" على اللقب في مواجهة هجوم إيفانز "الكامل"

حسابياً، بوسع أوجييه حسم لقبه الثامن هذا الموسم على المسارات الاسفلتية في حال تفوق على إيفانز زميله في تويوتا بست نقاط أو أكثر خلال الجولة ما قبل الختامية.

ويتجه إيفانز إلى إسبانيا بعد ثاني فوز له هذا الموسم في فنلندا، الذي أشعل آماله في معركة اللقب مع اقترابه إلى حدود 24 نقطة من الفرنسي.

ويتوقع أوجييه بطل العالم سبع مرات معركة شرسة للغاية في مواجهة إيفانز.

حيث قال: "لدي فارق جيد في الصدارة، وموقعي جيد. لكن مع بقاء جولتين، هناك بعض العمل أمامنا. أتوقع أن يقدم إلفين كل ما لديه. ليس لديه ما يخسره".

وأكمل: "أتوقع أن تكون معركة كبيرة وأنا أتطلع قدماً لها".

وتابع: "أشعر براحة كبيرة للعودة إلى المسارات الاسفلتية الكاملة، كي لا أبدأ الرالي وأنا أفكر في مقدار خسارتي خلال اليوم الأول (لافتتاح المسار)".

وأردف: "يخامرني شعور جيد، متحمسٌ ومتحفز لانطلاق الرالي".

إلفين إيفانز، سكوت مارتين، تويوتا تصوير: تويوتا

إيفانز يستعد للهجوم "الكامل"

من جهته، أشار منافسه إلفين إلى مقاربته الواقعية للوضع، حيث يدرك أن فرصته ليست كبيرة، لكنها موجودة حسابياً، وبالتالي سيشنّ أقصى هجماته سعياً لهذا الهدف.

حيث قال: "بالطبع. أحاول استخلاص أقصى ما يمكن من كل عطلة نهاية أسبوع".

وتابع: "لا يمكنك الضغط إلى أقصى الحدود هنا وتوقع عدم التعرض للمشاكل. لأنه من المستحيل إكمال هذا الرالي من دون انثقاب إن كنت مستعداً للمخاطرة بكل شيء".

وأردف: "لا أعتقد أن هذه استراتيجية ناجحة، بل عليّ اختيار المقاطع المناسبة للضغط الكبير. هناك بعض الحظّ الذي قد يلعب دوراً هنا كذلك".

واستكمل: "الجميع قد يتعرض لسوء حظ. لكن في نهاية المطاف نحن نريد الفوز وهذا ما نحصر عليه كامل تركيزنا. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا مع التركيز على القيادة بشكل جيد".

واختتم: "نأمل أن تعمل السيارة كما نريد. تركيزي منصب بالكامل على هدفي. ولا أحد يعلم كيف ستسير الأمور بعد".

يشار إلى أن رالي إسبانيا سينطلق يوم الجمعة مع ستّ مراحل في اليوم الأول.