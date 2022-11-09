دبليو آر سي: أوجييه يتوقع متطلبات مرتفعة في رالي اليابان الجديد كلياً

انضمت اليابان أخيراً إلى روزنامة "دبليو آر سي" للمرة الأولى منذ 2010 مع مسارات جديدة كلياً وذلك بعد إلغاء الرالي خلال جائحة كورونا في 2020 و2021.

وكانت الجولات السابقة في اليابان تقام على مسارات ضيقة حصوية، بينما سيضم رالي هذا الموسم 19 مرحلة جديدة كلياً على مسارات أسفلتية في منطقة "آيشي".

وسيتواجد أوجييه في الرالي إلى جانب ملاحه الجديد فنسنت لاندايس.

حيث قال الفائز بآخر رالي في اليابان عام 2010: "تملؤني الحماسة للمشاركة في رالي اليابان. كان إلغاء الحدث في آخر سنتين خيبة أمل كبيرة، حيث يشكل أهمية كبيرة للغاية لنا كسائقي تويوتا".

وأكمل: "أحب هذا البلد ولدي ذكريات جميلة هنا: نافست مرة واحدة هنا لكنني فزتُ".

وأردف: "هذا الرالي بات مختلفاً جداً عن السابق. ربما يكون الرالي الأكثر تطلباً حتى الآن".

وأضاف: "لكنني أحب على الدوام التحدي الذي يحمله أي رالي جديد، حيث يشارك الجميع من الصفر تماماً، وعلينا التأقلم بأسرع وقت ممكن".

واختتم: "أنا واثق من أن التجربة ستكون خاصة للغاية، وأتطلع قدماً للمشاركة".

إلفين إيفانز وسكوت مارتن، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ تصوير: تويوتا