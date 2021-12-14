تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى
دبليو آر سي أخبار

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع حقبة هجينةً مليئة بالمفاجآت

يرى سيباستيان أوجييه أنه ستكون هناك مفاجآت وعدم وضوح أكثر من أي وقت مضى خلال الحقبة الهجينة الجديدة التي ستبدأ الموسم المقبل في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع حقبة هجينةً مليئة بالمفاجآت

اختبر بطل العالم ثماني مرات سيارة تويوتا الجديدة كلياً للمرة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أكد مشاركةً جزئية فقط خلال الموسم المقبل.

حيث قال: "أعتقد أنه وخلال الأسابيع الأولى ستلعب الموثوقية دوراً كبيراً، لأن هذه السيارات جديدة للغاية وهناك الكثير من التجارب والاختبارات التي تجرى عليها".

وأكمل: "أنا واثق أن الفريق يعمل بجد للنجاح في هذا المشروع على صعيد تحسين الأداء والموثوقية".

وتابع: "علينا أن نكون صادقين، مع التوجه إلى مونتي كارلو ستكون هناك علامات استفهام كبيرة للجميع، وقد تكون هناك مفاجآت وعدم وضوح أكثر من أي وقت مضى".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف أوجييه أن السيارة الحالية تبدو وكأنها خطوة إلى الخلف على صعيد الأداء مقارنة بسيارة العام الماضي.

لكنه أشار إلى ثقته بأن الوتيرة ستتحسن مع تواصل عملية التطوير.

وتحت قوانين الموسم المقبل، ستمتلك السيارة محركات بقوة 500 حصان عند جمع القوة الناتجة عن المحرك الهجين بطاقة 100 كيلوواط إلى جانب محرك الاحتراق الداخلي بسعة 1.6 ليتراً.

"أعتقد أنه علينا أن نكون صادقين لناحية الأداء، السيارات الآن باتت أبطأ وأكبر وزناً، كما أن هناك المزيد من التعقيدات التقنية" قال أوجييه.

وتابع: "لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو خوض المنافسة والفوز بناءً على الأداء".

واختتم: "أنا واثق بأن السيارة ستتطور بسرعة وأعتقد أننا رأينا هذا مع سيارات الجيل الماضي".

المشاركات
التعليقات
دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى
المقال السابق

دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع حقبة هجينةً مليئة بالمفاجآت
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع حقبة هجينةً مليئة بالمفاجآت

دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: أوجييه يختبر سيارة تويوتا 2022 رالي1 للمرة الأولى

هيونداي تعلن رحيل أندريا أدامو مدير الفريق بشكل مفاجئ
دبليو آر سي دبليو آر سي

هيونداي تعلن رحيل أندريا أدامو مدير الفريق بشكل مفاجئ

دبليو آر سي: تسريح نوفيل وملاحه من المستشفى بعد حادثهما القويّ
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: تسريح نوفيل وملاحه من المستشفى بعد حادثهما القويّ

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.