دبليو آر سي: أوجييه يتوقع حقبة هجينةً مليئة بالمفاجآت

اختبر بطل العالم ثماني مرات سيارة تويوتا الجديدة كلياً للمرة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أكد مشاركةً جزئية فقط خلال الموسم المقبل.

حيث قال: "أعتقد أنه وخلال الأسابيع الأولى ستلعب الموثوقية دوراً كبيراً، لأن هذه السيارات جديدة للغاية وهناك الكثير من التجارب والاختبارات التي تجرى عليها".

وأكمل: "أنا واثق أن الفريق يعمل بجد للنجاح في هذا المشروع على صعيد تحسين الأداء والموثوقية".

وتابع: "علينا أن نكون صادقين، مع التوجه إلى مونتي كارلو ستكون هناك علامات استفهام كبيرة للجميع، وقد تكون هناك مفاجآت وعدم وضوح أكثر من أي وقت مضى".

بالمقابل، اعترف أوجييه أن السيارة الحالية تبدو وكأنها خطوة إلى الخلف على صعيد الأداء مقارنة بسيارة العام الماضي.

لكنه أشار إلى ثقته بأن الوتيرة ستتحسن مع تواصل عملية التطوير.

وتحت قوانين الموسم المقبل، ستمتلك السيارة محركات بقوة 500 حصان عند جمع القوة الناتجة عن المحرك الهجين بطاقة 100 كيلوواط إلى جانب محرك الاحتراق الداخلي بسعة 1.6 ليتراً.

"أعتقد أنه علينا أن نكون صادقين لناحية الأداء، السيارات الآن باتت أبطأ وأكبر وزناً، كما أن هناك المزيد من التعقيدات التقنية" قال أوجييه.

وتابع: "لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو خوض المنافسة والفوز بناءً على الأداء".

واختتم: "أنا واثق بأن السيارة ستتطور بسرعة وأعتقد أننا رأينا هذا مع سيارات الجيل الماضي".